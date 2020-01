Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","shortLead":"Egy híján húsz gyönyörű, 4K háttérképet kínál egy újabb témacsomagban a Microsoft a Windows 10 rendszert használóknak.","id":"20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2462fbe8-39a5-4e97-ae2e-302e97800c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce2ca8c-550e-408d-8bce-8f6ba508fb51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows_hatterkep_temacsomag_microsoft_store","timestamp":"2020. január. 19. 13:03","title":"Ingyen letölthet 19 darab gyönyörű háttérképet a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","shortLead":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","id":"20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc42a6-1118-4211-b6e4-cdbf44df0c48","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","timestamp":"2020. január. 20. 06:14","title":"400-600 ezer forintot is kereshet egy ingatlanos, ha kibírja az első pár évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2 milliárd forint értékben.","shortLead":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2...","id":"20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a0cd7c-96e3-4a97-9721-a45c933d032b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","timestamp":"2020. január. 18. 18:36","title":"Idén is fizeti a kormány a 35 év alattiak nyelvvizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig minden városában betiltja a nem lebomló műanyagzacskókat. A kínai vendéglátóhelyeken az egyszer használatos műanyag szívószálak használatát is megtiltják.","shortLead":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig...","id":"20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94f819-e681-4008-9e37-0042e55968b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. január. 20. 11:42","title":"Kína betiltja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f34fb0-cdb7-4c68-ac5d-faa660ba20db","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hova jártak nyaralni a melegek a rendszerváltás előtt? Hogyan titkolták a munkahelyükön a másságukat és hogyan tudta meg a családjuk? Meleg férfiak, hideg diktatúrák – harmadik rész. ","shortLead":"Hova jártak nyaralni a melegek a rendszerváltás előtt? Hogyan titkolták a munkahelyükön a másságukat és hogyan tudta...","id":"20200118_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f34fb0-cdb7-4c68-ac5d-faa660ba20db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c258975b-6b74-4023-b2e5-0b23b7ff7927","keywords":null,"link":"/360/20200118_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_harmadik_resz","timestamp":"2020. január. 18. 19:00","title":"Doku360: \"Az életemnek volt két fele, amit fallal elválasztottam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el egy kifejlett aligátort. Egy kisebb példányt viszont 24 óra alatt eltüntettek.","shortLead":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el...","id":"20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6bb25-bbae-499b-b337-788875f6d9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","timestamp":"2020. január. 19. 11:08","title":"Videó: Feneketlen bendőjű, csontevő \"rémségekre\" bukkantak a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","shortLead":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","id":"20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ad8141-7f1d-42c8-b574-4fe6c2a3f859","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","timestamp":"2020. január. 20. 14:56","title":"A Tesla-gyár ellen tüntettek Berlin mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak indítását tervezik a SpaceX-nél.","shortLead":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak...","id":"20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da131c63-5885-4bf5-913e-8733c6f2447e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","timestamp":"2020. január. 20. 13:03","title":"Elon Musk bemondta: a SpaceX legkésőbb júniusban embert küld a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]