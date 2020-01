Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","shortLead":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","id":"20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ad12a-2f32-4859-aa73-ac93ec1c3c9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","timestamp":"2020. január. 28. 07:16","title":"Rengeteg pénzt hajtott be a MÁV a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és A világirodalom történet szerzőjét, csak mert a kor törvényei szerint a zseniális író, fordító, irodalomtörténész nem számított eléggé magyarnak.\r

\r

","shortLead":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és...","id":"20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346abcb8-37ba-4dd6-8b4e-d0f8154f0bde","keywords":null,"link":"/elet/20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","timestamp":"2020. január. 27. 10:26","title":"75 éve ölte meg Szerb Antalt egy magyar keretlegény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency International Magyarországtól annak fejében, hogy kiadja a 2018-as parlamenti választás kampányköltéseinek dokumentumait. Pontosabban, az állami szervezet ennyi pénzért csak vizsgálni lett volna hajlandó, hogy kiadja-e egyáltalán a dokumentumokat. Az adatvédelmi hatóság után most első fokon a bíróság is nonszensznek nevezte a MÁK követelését. ","shortLead":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency...","id":"20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274c1a40-5f35-420f-8c56-1e95806fd174","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","timestamp":"2020. január. 27. 18:08","title":"Ötmillió forintnál is többet kért volna az Államkincstár a közérdekű adatok kiadásáért – a bíróság szerint jogtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82359ae7-469f-4565-9e13-408f73bad6bf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párizs hangulatos, szellős, kellemes - mint mindig. Baráti társaságok piknikelnek a parkban. Az idillt azonban egy terrortámadás hasítja ketté. Mihez kezdjen az elárvult kislány és nagybátja, ha életük legfontosabb láncszeme mindörökre kiesett?","shortLead":"Párizs hangulatos, szellős, kellemes - mint mindig. Baráti társaságok piknikelnek a parkban. Az idillt azonban...","id":"202004_film__utohatas_amanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82359ae7-469f-4565-9e13-408f73bad6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef3522-0817-4cd7-b8ac-c586c4247325","keywords":null,"link":"/360/202004_film__utohatas_amanda","timestamp":"2020. január. 28. 10:00","title":"Amanda: végtelenül emberi film arról, hogy vészeljük át egy terrortámadás tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb, hogy Kobe Bryant helikoptere a rossz látási viszonyok miatt került bajba, és nem azért, mert valamilyen technikai gond adódott.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy Kobe Bryant helikoptere a rossz látási viszonyok miatt került bajba, és nem azért, mert...","id":"20200128_kobe_bryant_helikopter_baleset_emelkedes_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1c97f-4a00-4a71-9a31-5907cb003631","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kobe_bryant_helikopter_baleset_emelkedes_kod","timestamp":"2020. január. 28. 20:45","title":"Megvan, mi történt az utolsó percekben Kobe Bryanték helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új telefonnal.","shortLead":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új...","id":"20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d58ea3b-8969-413c-a5aa-f62a5e6323fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 10:03","title":"Megvan, mikor érkezhet a Xiaomiból \"kiugrott\" új mobilmárka első saját készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra kitűzött céljait. ","shortLead":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra...","id":"20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995b8610-2fa2-4642-b509-d146589f2504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. január. 28. 12:59","title":"Több mint 120 ezer zöldgalléros állást kellene létrehozni az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f495457-7665-4367-b6b4-bd7288a76aec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A kultúrkampf miatt kényszerült arra Juhász Kata, nemzetközi hírű táncos-koreográfus, hogy 46 évesen háziorvosi praxist vállaljon vidéken, miközben a stand-upot a kortárs tánccal vegyítő előadásai mellett verses-zenés gyerekdarabokkal is érzékenyíti a nézőket. Szerinte a jelenlegi kormány tervszerűen teszi tönkre a független társulatokat.","shortLead":"A kultúrkampf miatt kényszerült arra Juhász Kata, nemzetközi hírű táncos-koreográfus, hogy 46 évesen háziorvosi praxist...","id":"202004__juhasz_kata_tancos_dramaturg__elesettsegrol_csorbitasrol__esti_vizit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f495457-7665-4367-b6b4-bd7288a76aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e174a-f8de-4ae0-9dc5-31880e58747c","keywords":null,"link":"/360/202004__juhasz_kata_tancos_dramaturg__elesettsegrol_csorbitasrol__esti_vizit","timestamp":"2020. január. 28. 15:00","title":"Eltáncolta a Függetlenségi nyilatkozatot is, de független művészként nem tudna megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]