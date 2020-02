Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c09dbb22-3511-4798-9c4c-b1ec6ad508d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Liget projekt miniszteri biztosa szerint a politikai helyzet változhat, később is megvalósulhatnak az elképzelések. A kormány most csak önkorlátozást vállalt.","shortLead":"A Liget projekt miniszteri biztosa szerint a politikai helyzet változhat, később is megvalósulhatnak az elképzelések...","id":"20200212_Baan_A_kormany_nem_keres_uj_helyszint_az_Uj_Nemzeti_Galerianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09dbb22-3511-4798-9c4c-b1ec6ad508d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30347c49-be0a-4335-91e5-c398145119e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Baan_A_kormany_nem_keres_uj_helyszint_az_Uj_Nemzeti_Galerianak","timestamp":"2020. február. 12. 08:49","title":"Baán: A kormány nem tett le a Liget projekt teljes megvalósításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hozzányúlnának a munkavállalási szabályokhoz a britek, mert továbbra is szükségük van az olcsó munkaerőre. ","shortLead":"Hozzányúlnának a munkavállalási szabályokhoz a britek, mert továbbra is szükségük van az olcsó munkaerőre. ","id":"20200210_Tovabbra_is_nagyon_kell_a_briteknek_az_olcso_munkaero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7082a40-d90a-4e6e-86e5-84433a6a99db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b05c573-ab31-4d42-a43a-80bc80fc762c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Tovabbra_is_nagyon_kell_a_briteknek_az_olcso_munkaero","timestamp":"2020. február. 10. 15:18","title":"Továbbra is nagyon kell a briteknek az olcsó munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","shortLead":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","id":"20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d02b0-eed5-40fd-85d9-90858afd6863","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","timestamp":"2020. február. 10. 15:15","title":"Lábánál fogva akartak kirángatni egy taxist az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Hír TV kitörés napi riportja miatt döntött úgy, hogy nem nyilatkozik, és nem is megy el a tévébe, amíg nem kérnek bocsánatot. ","shortLead":"A főpolgármester a Hír TV kitörés napi riportja miatt döntött úgy, hogy nem nyilatkozik, és nem is megy el a tévébe...","id":"20200210_Bojkottalja_a_Hir_TVt_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde97418-f923-438f-bb3a-558545e99941","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Bojkottalja_a_Hir_TVt_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. február. 10. 15:54","title":"Bojkottálja a Hír TV-t Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Vuhanból hazaszállított magyarok panaszmentesek, továbbra is karanténban vannak. A Belügyminisztérium szerint továbbra sincs Magyarországon koronavírusos beteg.","shortLead":"A Vuhanból hazaszállított magyarok panaszmentesek, továbbra is karanténban vannak. A Belügyminisztérium szerint...","id":"20200211_Koronavirus_eddig_1669_embert_ellenoriztek_a_magyar_hataron_es_674en_hivtak_a_zold_szamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be355a2-22fb-4c85-ba00-6392b45c9a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Koronavirus_eddig_1669_embert_ellenoriztek_a_magyar_hataron_es_674en_hivtak_a_zold_szamot","timestamp":"2020. február. 11. 18:46","title":"Koronavírus: 1669 embert ellenőriztek a magyar határon és 674-en hívták a zöld számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis felvásárolta a japán óriás. Nagyon sokba kerültek.","shortLead":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis...","id":"20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db681a-40aa-405c-a336-8d47a3a6356c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","timestamp":"2020. február. 12. 12:03","title":"Nem elírás: 70 milliárd forintot fizetett a Sony egy játékfejlesztői csapatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kabinet nem támogatja a közszolgáltatásként szervezett, veszteséges vasúti áruszállítást, amivel annak elsorvadásához és közvetve több ezer vasutas utcára kerüléséhez járulhat hozzá – mondja Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria elnöke. Eközben a fejleszteni ígért záhonyi komplexumban gyakorlatilag megállt az élet.","shortLead":"A kabinet nem támogatja a közszolgáltatásként szervezett, veszteséges vasúti áruszállítást, amivel annak elsorvadásához...","id":"202006__kovacs_imre_rail_cargoelnok__zahonyrol_klimavedelemrol__hiv_avasut_all_abal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fa4391-b922-4b8b-b5ff-fb314b1f5fb5","keywords":null,"link":"/360/202006__kovacs_imre_rail_cargoelnok__zahonyrol_klimavedelemrol__hiv_avasut_all_abal","timestamp":"2020. február. 11. 07:00","title":"Több százezer kamion zúdulhat a magyar utakra, ha a kormány nem lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.","shortLead":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint...","id":"20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0065b-7824-4735-afe9-b646fffeed6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","timestamp":"2020. február. 12. 12:38","title":"A pápa elvetette a cölibátus részleges feloldását, a konzervatívok örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]