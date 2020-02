Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elkészült az új Nemzeti Galéria végleges látványtervét bemutató videó. Országos méréssel érvelnek a budapesti ligeti tervek mellett a projekt vezetői
2020. február. 14. 19:07

Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. A Fidesz az orbáni bajtársiasság jegyében védelmet nyújt a legtöbb káderének: van, aki egyből fölfelé bukott, de olyan is, akinek még keresi az új pozíciót a pártelnök-miniszterelnök.
2020. február. 15. 08:15
Szinte minden bukott fideszes polgármesternek talált már új helyet Orbán

A Szombat című folyóirat Rendszerváltás 30 című száma köz- és magánérzeti helyzetjelentés.
2020. február. 14. 10:00
Rendszerváltás és bibliai tanítás – fogy a hazai zsidóság szabadsága is

Az Index szerint az amerikai hatóságok egy dél-koreai pedofil oldal felhasználóinak lenyomozása során juthattak el Kaleta Gábor akkori perui nagykövethez, aki ellen pedofil tartalmak birtoklása miatt már 2019 november végén vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.
2020. február. 14. 12:18
Index: Egy dél-koreai pedofil oldal alapján bukkanhattak a perui magyar nagykövet nyomára

Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.
2020. február. 15. 14:03
A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján A Fidesz az orbáni bajtársiasság jegyében védelmet nyújt a legtöbb káderének: van, aki egyből fölfelé bukott, de olyan is, akinek még keresi az új pozíciót a pártelnök-miniszterelnök.","shortLead":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti...","id":"202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6194d-d33f-411f-83c5-fac4e77fdea4","keywords":null,"link":"/360/202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","timestamp":"2020. február. 15. 08:15","title":"Szinte minden bukott fideszes polgármesternek talált már új helyet Orbán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4006dc-950f-40af-b101-fe7d2fed6111","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Szombat című folyóirat Rendszerváltás 30 című száma köz- és magánérzeti helyzetjelentés.","shortLead":"A Szombat című folyóirat Rendszerváltás 30 című száma köz- és magánérzeti helyzetjelentés.","id":"202007_folyoirat__zsido_szemmel_rendszervaltas_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4006dc-950f-40af-b101-fe7d2fed6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb3870d-d9f9-4a8e-81c0-92ea8ec8c6c0","keywords":null,"link":"/360/202007_folyoirat__zsido_szemmel_rendszervaltas_30","timestamp":"2020. február. 14. 10:00","title":"Rendszerváltás és bibliai tanítás – fogy a hazai zsidóság szabadsága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Index szerint az amerikai hatóságok egy dél-koreai pedofil oldal felhasználóinak lenyomozása során juthattak el Kaleta Gábor akkori perui nagykövethez, aki ellen pedofil tartalmak birtoklása miatt már 2019 november végén vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.","shortLead":"Az Index szerint az amerikai hatóságok egy dél-koreai pedofil oldal felhasználóinak lenyomozása során juthattak el...","id":"20200214_A_perui_rendorseg_nem_tudott_a_magyar_nagykovet_pedofi_ugyeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5fd138-9f89-4094-8e8c-9ba03d0f010d","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_A_perui_rendorseg_nem_tudott_a_magyar_nagykovet_pedofi_ugyeirol","timestamp":"2020. február. 14. 12:18","title":"Index: Egy dél-koreai pedofil oldal alapján bukkanhattak a perui magyar nagykövet nyomára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte a Tel-Avivi Egyetem.","shortLead":"Jóindulatú daganatot azonosítottak izraeli kutatók egy fiatal dinoszaurusz két megkövült farokcsigolyáján – közölte...","id":"20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83cdba14-dfd2-4709-aedd-417ea1ce2ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f62f3b0-4520-4804-9824-8f97197b1b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_lch_daganat_dinoszaurusz","timestamp":"2020. február. 15. 14:03","title":"A mai embernél is megtalálható daganatot azonosítottak egy dinoszaurusz csigolyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Ezúttal az európai parlamenti (EP) választásra vonatkozott a panasz.
2020. február. 13. 17:38
Ab: Az EP-választásnál is rendben van, hogy nem minden külföldön lévő szavazhat levélben A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák kormányfővel járt a déli határkerítésnél. 2020. február. 13. 16:27
Orbán lement Röszkére és arról panaszkodott, hogy "mi rossz listára vagyunk felírva"

Állítólag duplán számolták az elhunytakat.
2020. február. 14. 07:54
Koronavírus: a kínaiak statisztikai hibára hivatkozva csökkentették az áldozatok számát