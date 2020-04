Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","shortLead":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","id":"20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d2c44a-d9e3-4cab-9826-02b8ccb16e23","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","timestamp":"2020. április. 05. 09:44","title":"Bár napsütéses idő lesz, azért maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő törvényjavaslatot ismerhettünk meg, újabb mélypontra zuhant a forint, bajban az orvosok, az építőipar, de a plázák bérlői is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő...","id":"20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933c78-f9db-4454-9171-21883958bbce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","timestamp":"2020. április. 05. 07:00","title":"És akkor Semjén Zsolt megtalálta a válság megoldását: le kell betonozni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","shortLead":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","id":"20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a537c-0524-4779-9c29-fb3d587bf2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 12:05","title":"Orbán: Átvállaljuk a bérek egy részét, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","shortLead":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","id":"20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea99359-66d9-466c-8fd0-123ab95c87a9","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","timestamp":"2020. április. 06. 08:44","title":"A járvány közepén jelentkezett új showműsorral Louis C. K.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Ismét összeszedtük, hova mehetünk és hova nem. ","shortLead":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el...","id":"20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9fb2e5-dcf0-4fec-bedb-cc59cbedd184","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Mit jelent ránk nézve a kijárási korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most kevesebben fekszenek.","shortLead":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most...","id":"20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befdc31c-ec83-4c41-b0f3-fc6fbf349b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 18:24","title":"Olaszországban ma 4805 új fertőzés és 681 haláleset volt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban a tömegközlekedés továbbra sincs, így munkavállalók ezrei kényszerülnek arra, hogy gyalog menjenek az újranyitó üzemekbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében kilenc napra bezárták Banglades ruházati üzemeit, azonban...","id":"20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e86352-256d-4485-aad3-5b27e59e31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d652cb1-a171-41a5-bde6-65b351fbde74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Vasarnap_ujranyitjak_a_bangladesi_varrodakat","timestamp":"2020. április. 05. 10:08","title":"Vasárnap újranyitják a bangladesi varrodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","shortLead":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","id":"20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830b7798-5eb7-4018-bbbc-0932278adc44","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 06:45","title":"Trump: Már látjuk a fényt az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]