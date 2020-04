Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","shortLead":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","id":"20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176baf1f-27fb-42bb-9869-9b8acabf76a8","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","timestamp":"2020. április. 23. 07:50","title":"A lengyel bulvár tombol a magyar kormánymédia Tusk-hamisítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","shortLead":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","id":"20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab72bca2-4d58-4ae1-a1d8-45b01dd1b367","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","timestamp":"2020. április. 21. 13:15","title":"Magyarország már csak a 89. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja, olaszok milliói állhatnak újra munkába. 