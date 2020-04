Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc1a1d02-32e9-4ac6-b962-76a16f2a74f0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt hét szünet volt a cseh autógyártónál, a BMW-nél pedig bejelentették a menetrendet az újraindításra.","shortLead":"Öt hét szünet volt a cseh autógyártónál, a BMW-nél pedig bejelentették a menetrendet az újraindításra.","id":"20200427_Ebredeznek_az_europai_autogyarak_a_Skoda_mar_termel_a_BMW_is_indul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a1d02-32e9-4ac6-b962-76a16f2a74f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9fdc66-3b79-4b43-969e-323b0a2926d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_Ebredeznek_az_europai_autogyarak_a_Skoda_mar_termel_a_BMW_is_indul","timestamp":"2020. április. 27. 09:07","title":"Ébredeznek az európai autógyárak: a Skoda már termel, a BMW is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos...","id":"20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b68b73-0c15-4932-b262-fcca470f8af6","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","timestamp":"2020. április. 26. 15:59","title":"Csapadékosabb, szeles idő várható jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni védekezéshez nélkülözhetetlen arcmaszkok és gumikesztyűk egyre nagyobb számban hevernek az utcákon és mossák őket partra szemétként a tengerek. ","shortLead":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni...","id":"202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be924851-adb8-4364-b986-7ddddb29c137","keywords":null,"link":"/360/202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","timestamp":"2020. április. 26. 15:30","title":"Baj lehet a használt maszkokból és kesztyűkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról, hogy Kína miként kezelte a járványt.","shortLead":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról...","id":"20200428_Trump_usa_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400fbe58-0840-45d5-b6dc-a184b7034f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_usa_munka","timestamp":"2020. április. 28. 06:14","title":"Trump: Az amerikaiak alig várják, hogy újra dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban tudunk majd internetezni.","shortLead":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban...","id":"20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5673faa-c7af-48be-b619-d675360c5c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","timestamp":"2020. április. 27. 08:03","title":"Ha villámgyors wifit szeretne otthonra, ezt a feliratot kell majd keresnie a dobozokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak akkor folytatódhat a vitatott gyakorlat, ha a parlament irányelveket fogad el a szabályozására.\r

","shortLead":"Csak akkor folytatódhat a vitatott gyakorlat, ha a parlament irányelveket fogad el a szabályozására.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_mobiltelefon_nyomkovetes_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec5fb6-b7aa-4678-b6d7-afb8380c2096","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_jarvany_mobiltelefon_nyomkovetes_izrael","timestamp":"2020. április. 27. 05:54","title":"Betilthatják a mobilok koronavírusra hivatkozó nyomkövetését Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés megváltoztatására irányuló javaslatokról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés...","id":"20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67eef1c-9b6f-4293-91ad-f7fac546ea33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","timestamp":"2020. április. 27. 21:16","title":"50-re csökkenhet a sebességhatár egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje miatt karanténba került 48 ember. ","shortLead":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje...","id":"20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca5d6a-abb7-456b-96fe-31ec65341ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","timestamp":"2020. április. 27. 16:46","title":"Koronavírusos beteg miatt zártak be egy hajléktalanszállást Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]