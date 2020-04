Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Konfliktusokat gerjeszt a konszenzus keresése helyett, hozzá közeli oligarchák irányítják, idegengyűlöletre és a nacionalizmusra épít, amit nyugodtan lehet orbánizmusnak hívni - olvasható az összefoglalóban.","shortLead":"Konfliktusokat gerjeszt a konszenzus keresése helyett, hozzá közeli oligarchák irányítják, idegengyűlöletre és...","id":"20200429_bertelsmann_alapitvany_eves_jelentes_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e28a215-215b-401b-a132-5b4baffe08f4","keywords":null,"link":"/360/20200429_bertelsmann_alapitvany_eves_jelentes_magyar_kormany","timestamp":"2020. április. 29. 07:30","title":"Kettest kapott a magyar kormány a Bertelsmann Alapítvány világjelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető okoseszközök által gyűjtött adatokat. Sok kutató az okosórákat és a fitneszkarkötőket vonná be ebbe a küzdelembe. ","shortLead":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető...","id":"202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44844829-929f-477b-9d45-014db5274f68","keywords":null,"link":"/360/202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","timestamp":"2020. április. 28. 17:00","title":"Csuklóból, órákkal győznék le a járványt a németek és a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"Matolcsy György","category":"gazdasag","description":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász, egykori miniszter azonban úgy érezte, ebben pontatlanságok jelentek meg. Véleményét a hvg.hu-n közöltük, erre reagált most lapunknak küldött soraival Matolcsy György. ","shortLead":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász...","id":"20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407893d-7b68-4660-8a6f-5d8ed332caf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","timestamp":"2020. április. 29. 10:55","title":"Matolcsy György: Pulai Miklós védelmében (A cáfolat cáfolata)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 3,1 milliót a koronavírusos betegek száma a világon.","shortLead":"Meghaladta a 3,1 milliót a koronavírusos betegek száma a világon.","id":"20200429_Tobb_mint_75_ezer_fertozottel_lett_tobb_egy_nap_alatt_ujabb_6_ezer_beteg_halt_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0098fa-36e6-4e0b-9289-5666c5c9366f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7494de9-c03e-4dc6-86f9-c915835f3599","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Tobb_mint_75_ezer_fertozottel_lett_tobb_egy_nap_alatt_ujabb_6_ezer_beteg_halt_meg","timestamp":"2020. április. 29. 09:37","title":"Több mint 75 ezer fertőzöttel lett több egy nap alatt, újabb 6 ezer beteg halt meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7735d036-60c0-4fd5-8b22-69acbbf59d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány legújabb fejleményeiről tájékoztatott az operatív törzs. ","shortLead":"A koronavírus-járvány legújabb fejleményeiről tájékoztatott az operatív törzs. ","id":"20200430_Tizennyolc_idosotthon_kap_intezmenyparancsnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7735d036-60c0-4fd5-8b22-69acbbf59d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f646e0ef-a2e2-4251-869a-e93f3066a55a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Tizennyolc_idosotthon_kap_intezmenyparancsnokot","timestamp":"2020. április. 30. 11:23","title":"Tizennyolc idősotthon kap intézményparancsnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","shortLead":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","id":"20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747eafe3-815c-4a3d-b7d2-448be763d868","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","timestamp":"2020. április. 29. 21:01","title":"Futókra és kirándulókra támadt késsel egy férfi a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","shortLead":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","id":"20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30195f3-9ceb-4f6f-abd5-0c63e7e90148","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","timestamp":"2020. április. 29. 15:12","title":"Az idősotthonokba is kórházparancsnokokat küld a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan úgy érzik, személyesen is el kell számolniuk Győrfi Pálnak azzal, mit csinálnak.","shortLead":"Sokan úgy érzik, személyesen is el kell számolniuk Győrfi Pálnak azzal, mit csinálnak.","id":"20200429_Gyorfi_Meglatnak_az_utcan_es_mondjak_tudjak_mennek_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0306c6cd-5d70-4946-afd3-d5dd457320ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Gyorfi_Meglatnak_az_utcan_es_mondjak_tudjak_mennek_haza","timestamp":"2020. április. 29. 10:32","title":"Győrfi: Meglátnak az utcán, és mondják, tudják, mennek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]