Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"Matolcsy György","category":"gazdasag","description":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász, egykori miniszter azonban úgy érezte, ebben pontatlanságok jelentek meg. Véleményét a hvg.hu-n közöltük, erre reagált most lapunknak küldött soraival Matolcsy György. ","shortLead":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász...","id":"20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407893d-7b68-4660-8a6f-5d8ed332caf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","timestamp":"2020. április. 29. 10:55","title":"Matolcsy György: Pulai Miklós védelmében (A cáfolat cáfolata)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","shortLead":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","id":"20200428_szel_vihar_kar_biztosito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdefa84-8edf-4c47-bfef-7d0c2448e61f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_szel_vihar_kar_biztosito","timestamp":"2020. április. 28. 13:37","title":"Több száz millió forint kárt okozhattak a múlt hétvégi szélviharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a húszezredik kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Az Országos Széchényi Könyvtár digitális gyűjteményeinek látogatói több mint 20 ezer könyvet, csaknem 650 ezer cikket és rengeteg képet tölthetnek le ingyenesen, többféle formátumban. Az érdeklődők a különféle tudományos kötetektől a szakkönyveken át klasszikus és kortárs irodalmi alkotások és ismeretterjesztő művek között válogathatnak.","shortLead":"Felkerült a húszezredik kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Az Országos Széchényi Könyvtár digitális...","id":"20200429_magyar_elektronikus_konyvtar_huszezer_kotet_letoltheto_mek_epa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d8ffc9-b89a-44f8-9cb9-1fa0223328da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_magyar_elektronikus_konyvtar_huszezer_kotet_letoltheto_mek_epa","timestamp":"2020. április. 29. 08:03","title":"Innen több mint 20 000 magyar nyelvű könyvet tölthet le ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","shortLead":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","id":"20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399fa082-9ab7-4178-a33f-df9fd7f8c324","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 29. 07:59","title":"Idő előtt kiszivárgott az új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 54-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200430_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e681d-67b9-424e-8390-1184de02d351","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 30. 06:53","title":"Meghalt 12 beteg, és 2775 főre nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","shortLead":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","id":"20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a5428-650b-4bce-8410-eb550c48a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","timestamp":"2020. április. 30. 11:21","title":"Szemrevaló lett az első osztrák–kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccccebc-a432-4684-b4a2-089c502c77dd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online búcsúztatják el a diákokat, de van, ahol később megtartják az ünnepséget. Körkép.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online...","id":"20200430_ballagas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eccccebc-a432-4684-b4a2-089c502c77dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925448a3-3ca2-48fd-b9ff-5bc67885ea99","keywords":null,"link":"/elet/20200430_ballagas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 30. 06:17","title":"Elmaradnak a ballagások a középiskolákban, online búcsúztatják a végzősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]