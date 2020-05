Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.
Tippek a gyors és hatékony online ügyintézéshez
Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi

Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg egy stratégiaváltást, ami a Windows 10X jövőjével kapcsolatos.
Hagyományos számítógépekre is jön a Windows 10X

1920. május elsején otthon maradhattak, de nem gyűlésezhettek a munkások, aztán megérkezett a békeszerződés tervezete. Hamar kiderült, hogy az szemernyit sem változhat. A politikusok és az újságok többsége halálos ítéletről, igazságtalanságról beszélt, realistább hangok alig hallatszottak. Centenáriumi cikksorozatunk 3. része.
Egy hónappal Trianon előtt fel sem merült, hogy csak "részben" lesz igazságtalan

Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.
Júniustól kapható a Tesla Model 3 rivális Polestar villanyautó Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost. Mielőtt könnyíteni lehet, álljon készen az ország a legrosszabbra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost.
Orbánék járványügyi taktikája: ha nyitni akarsz, készülj a háborúra

A cég szerint csak a vásárlókat tájékoztatják azzal, hogy odaírják a termékeik mellé, hogy mennyien érdeklődnek iránta.
Az Alza szerint ők a legátláthatóbb módon kommunikálnak a fogyasztóval

Mérgezés miatt kórházba is kellett szállítani több száz embert.
Többen meghaltak gázszivárgás miatt egy vegyi üzemben Indiában Magyarországon a férfi NB I és a Magyar Kupa folytatódhat, a nőknél a BL-indulásért még lesz meccs, de más nem.\r

A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra a koronavírus-járvány miatt – Fehéroroszország kivételével – egész Európában felfüggesztett fociszezon, ám egyelőre nem tudni, mikor történhet ez meg. Magyarországon a férfi NB I és a Magyar Kupa folytatódhat, a nőknél a BL-indulásért még lesz meccs, de más nem.
Az NB I folytatódik, de Európa legtöbb országában még nem rúgnak labdába