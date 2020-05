Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581ead74-2e86-4dd7-929c-7529b444fd0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibavadász programot hirdetett a Microsoft a biztonsági résekre vadászóknak, természetesen megfelelő jutalmazás fejében. Célkeresztben az Azure Sphere operációs rendszer.","shortLead":"Hibavadász programot hirdetett a Microsoft a biztonsági résekre vadászóknak, természetesen megfelelő jutalmazás...","id":"20200512_microsoft_bug_bounty_program_azure_sphere_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581ead74-2e86-4dd7-929c-7529b444fd0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8e8fa-a0e9-4c8a-89f5-a5691746f162","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_microsoft_bug_bounty_program_azure_sphere_operacios_rendszer","timestamp":"2020. május. 12. 13:03","title":"Törjétek fel a Linuxunkat, kéri a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Erdő Péter bíboros javasolta, hogy ha már a koronavírus-járvány miatt halasztani kell, legyen 2021 szeptemberében a több mint 30 milliárd forintba kerülő rendezvény.","shortLead":"Korábban Erdő Péter bíboros javasolta, hogy ha már a koronavírus-járvány miatt halasztani kell, legyen 2021...","id":"20200512_Eucharisztikus_Kongresszus_uj_idopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed18e04e-ac14-401f-81fc-40daaa3f70fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Eucharisztikus_Kongresszus_uj_idopont","timestamp":"2020. május. 12. 13:40","title":"Jóváhagyta a Vatikán a budapesti Eucharisztikus Kongresszus új időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes régiókon múlik, hogy a karanténszabályokat miként oldják fel. \r

","shortLead":"Egyes régiókon múlik, hogy a karanténszabályokat miként oldják fel. \r

","id":"20200512_Mar_Oroszorszagban_van_a_masodik_legtobb_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ebe590-17e8-418d-932b-de48e4ac342e","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Mar_Oroszorszagban_van_a_masodik_legtobb_fertozott","timestamp":"2020. május. 12. 11:57","title":"Már Oroszországban van a második legtöbb koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben is játszottak együtt. ","shortLead":"Több filmben is játszottak együtt. ","id":"20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe62f7d-1c61-4e05-a9bc-bbd2b5bee03c","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","timestamp":"2020. május. 11. 11:54","title":"Meghalt Ben Stiller édesapja, Jerry Stiller színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","shortLead":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","id":"20200513_hidegrekord_zabar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa5fbda-155f-4da8-b2cb-335e6b329ece","keywords":null,"link":"/elet/20200513_hidegrekord_zabar","timestamp":"2020. május. 13. 10:40","title":"Mínusz 4,1 fokkal megdőlt a hidegrekord Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","shortLead":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","id":"20200511_kozmedia_Varga_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057563a8-60be-4f43-8732-1b0a51c3c636","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_kozmedia_Varga_Judit","timestamp":"2020. május. 11. 18:27","title":"A közmédia is elkezdte játszani a számot, amiben Varga Judit miniszter hegedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a férfi csapat elindul-e a következő szezonban az első osztályban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a férfi csapat elindul-e a következő szezonban az első osztályban.","id":"20200511_fizeteskeptelenseg_eger_vizilabda_felmondas_szecsi_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867d2e-4035-43f4-9a03-eb0ce86d5342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_fizeteskeptelenseg_eger_vizilabda_felmondas_szecsi_zoltan","timestamp":"2020. május. 11. 16:05","title":"Fizetésképtelenné vált az Egri Vízilabda Kft., minden alkalmazottnak felmondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek a támogatásért cserébe - mondja Nyáry Krisztián, de szerinte olyan keveset kínálnak ezért, hogy amúgy sem fognak sokan jelentkezni. Úgy érzi a cégek megsegítésével is szűkmarkúbbak itthon, mint Európában, a Líra csoportnál el kellett küldeniük a próbaidősöket és sokaknak csökkentették a munkaidejét - avatott be az író, könyvkiadó. ","shortLead":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek...","id":"20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d8b39-05b8-42ef-85ba-125379adbbe5","keywords":null,"link":"/360/20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 11. 18:30","title":"Nyáry Krisztián a Home office-ban: \"Egy világjárvány alatt ez nem elegáns\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]