[{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött a koronavírus-járvány, és a rendezvények mind a virtuális térbe költöztek. A szervezők úgy gondolják, 2021-ben újra lehet majd igazi, fizikai CES-t rendezni, igaz, kicsit más feltételekkel, mint eddig.","shortLead":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött...","id":"20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec400fb-859e-48bb-b919-5d387eeec0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. június. 05. 15:08","title":"Újra lesz igazi CES, de új szabályokkal, nagyobb távolságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177f2e98-6c6e-4853-a2ad-e2248abf0201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lépett a hazai importőr, és pont annyira vágta meg a kompakt villanyautók árát, hogy megkaphassák a jelentős állami támogatást. ","shortLead":"Lépett a hazai importőr, és pont annyira vágta meg a kompakt villanyautók árát, hogy megkaphassák a jelentős állami...","id":"20200605_mar_az_elektromos_peugeot_208ra_is_jar_a_25_millios_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177f2e98-6c6e-4853-a2ad-e2248abf0201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4525c0e8-a212-4c0b-b5fc-900709f7170a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_mar_az_elektromos_peugeot_208ra_is_jar_a_25_millios_allami_tamogatas","timestamp":"2020. június. 05. 09:47","title":"Már az elektromos Peugeot 208 és 2008-ra is jár a 2,5 milliós állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benkő László azt hitte, hogy fertőzött, de aztán kiderült, hogy egészen más miatt volt életveszélyben.","shortLead":"Benkő László azt hitte, hogy fertőzött, de aztán kiderült, hogy egészen más miatt volt életveszélyben.","id":"20200605_A_koronavirusjarvanynak_koszoni_az_Omega_zenesze_hogy_eletben_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b579ffc0-2a86-4e60-9592-a6888b461de8","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_A_koronavirusjarvanynak_koszoni_az_Omega_zenesze_hogy_eletben_van","timestamp":"2020. június. 05. 10:43","title":"A koronavírus-járványnak köszöni az Omega zenésze, hogy életben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49bddc1-eb98-4c07-a6be-07912e7dcfaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mac Otakar nevű YouTube-csatorna videósa az eddigi pletykák alapján 3D-nyomtatással készítette el az Apple 2021-ben érkező telefonjának, az iPhone 13-nak a prototípusát. ","shortLead":"A Mac Otakar nevű YouTube-csatorna videósa az eddigi pletykák alapján 3D-nyomtatással készítette el az Apple 2021-ben...","id":"20200605_apple_iphone_13_pletyka_3d_nyomtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c49bddc1-eb98-4c07-a6be-07912e7dcfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52afbe93-8463-43f0-8f83-3bfaaffe43ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_apple_iphone_13_pletyka_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 05. 10:37","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone 13?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840b7190-d15c-4b73-99bc-9e5d4893b598","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A felek épp azon vitatkoznak, hogy érdemes-e videón tárgyalni. Mintha nem lennének fontosabb kérdések.","shortLead":"A felek épp azon vitatkoznak, hogy érdemes-e videón tárgyalni. Mintha nem lennének fontosabb kérdések.","id":"20200605_A_koronavirus_a_Brexitet_is_megfertozte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=840b7190-d15c-4b73-99bc-9e5d4893b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebbbd2-65c0-4ab7-97f4-a24581337849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_A_koronavirus_a_Brexitet_is_megfertozte","timestamp":"2020. június. 05. 16:28","title":"A koronavírus a Brexitet is megfertőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec51f5-c3ca-432a-9b32-46bddeed08dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas programmal rukkolt elő az Aquincumi Múzeum. ","shortLead":"Izgalmas programmal rukkolt elő az Aquincumi Múzeum. ","id":"20200604_Ezt_Indiana_Jones_is_imadna_eloben_nezhetjuk_ahogy_felnyitnak_egy_1700_eves_sirladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec51f5-c3ca-432a-9b32-46bddeed08dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ce68d-3413-4c07-86d6-385cb2f57f19","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Ezt_Indiana_Jones_is_imadna_eloben_nezhetjuk_ahogy_felnyitnak_egy_1700_eves_sirladat","timestamp":"2020. június. 04. 17:37","title":"Ezt Indiana Jones is imádná: élőben nézhetjük, ahogy felnyitnak egy 1700 éves sírládát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa3b238-43f4-479f-83ce-b0b0724b65de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából három köbméter tűzifát simán elcipel. ","shortLead":"Nagyjából három köbméter tűzifát simán elcipel. ","id":"20200605_Vannak_azok_a_regi_autok_amik_barmit_elviselnek_a_Peugeot_205_is_ilyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa3b238-43f4-479f-83ce-b0b0724b65de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40670f3d-61fc-44e7-bdab-002511844aaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_Vannak_azok_a_regi_autok_amik_barmit_elviselnek_a_Peugeot_205_is_ilyen","timestamp":"2020. június. 06. 05:16","title":"Vannak azok a régi autók, amik bármit elviselnek, a Peugeot 205 is ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fab538f-6b71-46d2-a4ab-7e3f6169afb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg egy szöveges üzeneteket fogadó lelkisegély-szolgálat önkénteseként dolgozott. ","shortLead":"A herceg egy szöveges üzeneteket fogadó lelkisegély-szolgálat önkénteseként dolgozott. ","id":"20200606_Vilmos_herceg_krizisben_levoknek_segitett_a_jarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fab538f-6b71-46d2-a4ab-7e3f6169afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f049ffe0-6f57-422e-9540-527680ad9337","keywords":null,"link":"/elet/20200606_Vilmos_herceg_krizisben_levoknek_segitett_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 06. 15:36","title":"Vilmos herceg krízisben lévőknek segített a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]