[{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszálltak az árak.","shortLead":"Elszálltak az árak.","id":"20200605_garazs_vasarlas_ar_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895cb605-3c11-4ead-aa45-ef88e0250e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_garazs_vasarlas_ar_budapest","timestamp":"2020. június. 05. 17:21","title":"Budán már egy nyaraló árába kerül egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és Asztalos Zsolt kiállítása a HVG ajánlójában.","shortLead":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és...","id":"202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa12fb7-ea5a-4c8d-9996-cf95c2204a02","keywords":null,"link":"/360/202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","timestamp":"2020. június. 06. 16:15","title":"A viaszbábuk királynőjének elbűvölő és bizarr története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene bajlódni.","shortLead":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene...","id":"20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7283a941-c0c4-4076-9c34-942db5646a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","timestamp":"2020. június. 06. 11:09","title":"408 lóerős autóként jöhet a Volkswagen Golf R plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól, és úgy tűnik, Hamburg lehet a következő renitens.","shortLead":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól...","id":"20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b54d00-9096-4be5-9260-15ee18d36516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","timestamp":"2020. június. 06. 16:03","title":"München után Hamburg is kidobhatja a Windowst és az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik vissza a fiatal Orbán Viktorra Pascal Riché francia újságíró, aki 1992-ben hat hetet töltött vele az Egyesült Államokban. Holland kollégájával együtt egyszerre jelentették meg cikkeiket a magyar miniszterelnökkel tett utazásukról, melyekből kiderült, mivel sokkolt a bemutatkozáskor Orbán, miért lakott Németh Zsolttal egy szobában és mit gondoltak róla a többiek. Riché a hvg.hu-nak azt is elárulta, mit kérdezne most a magyar kormányfőtől. ","shortLead":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik...","id":"20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b0785a-f817-4a47-8ccb-996fcdde8e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","timestamp":"2020. június. 07. 11:00","title":"Emlékek a 28 évvel ezelőtti Orbán Viktorról: „Hallgatag volt, nem túl vidám, de tiszteltük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre két és félszeresére nő, miután az iparűzési adó fizetési küszöbét tízezer forinttal szállítja le a kormány. A 3200 önkormányzatból nyolcszáznak nem marad szinte semmije, a többinek meg eddig sem volt szabad mozgástere.","shortLead":"A hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre két és félszeresére nő, miután az iparűzési adó fizetési küszöbét tízezer...","id":"20200605_Szolidaritasi_hozzajarulas_Az_onkormanyzatok_negyede_lehet_befizeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bc27d-ca8c-402c-a9b6-3eb841217fbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Szolidaritasi_hozzajarulas_Az_onkormanyzatok_negyede_lehet_befizeto","timestamp":"2020. június. 05. 14:10","title":"Az önkormányzatok negyedét sújtja a legújabb kormányzati intézkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","shortLead":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","id":"20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda58d-f388-4a91-a07f-10816584e4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","timestamp":"2020. június. 05. 13:48","title":"Mészáros cége mégsem veszi meg az E.On energiakereskedő vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején, csak a felsőbb hatóságok nem vették komolyan őket.","shortLead":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején...","id":"20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293b7ae8-617f-4f78-80d6-f20a5b477969","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","timestamp":"2020. június. 06. 16:36","title":"A rendőrség ismerte azt a férfit, akinek köze lehet Madeleine McCann eltűnéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]