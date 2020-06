Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","shortLead":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","id":"20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3cd81c-4350-439e-bb9b-7e0abc0c19ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","timestamp":"2020. június. 06. 21:54","title":"Nemrég újították fel az M0-ás Hárosi Duna-hídját, máris lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte a párt.","shortLead":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte...","id":"20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d6c80e-0a3d-4787-ac64-31907dad2362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","timestamp":"2020. június. 06. 12:51","title":"DK: Ingyen balatoni strandolást mindenkinek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","shortLead":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","id":"20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f15c3ce-cda5-4866-be7d-f2180ee124c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","timestamp":"2020. június. 06. 06:41","title":"Floridában kínálnak eladásra egy ritka régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes rasszizmus elleni tiltakozással folytatódott az esemény. Három ellentüntetőt is láttak vasárnap.","shortLead":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes...","id":"20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388e3888-3888-40a6-95c1-10b1da241f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","timestamp":"2020. június. 07. 15:26","title":"A rasszizmus áldozataiért tüntettek a budapesti amerikai követség előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe335d29-9eb4-477f-b7e0-7085d431c608","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A német és francia politikai támogatást maga mögött tudva öntené a pénzt a gazdaságba a koronavírus-járvány okozta sokk kivédésére az Európai Bizottság. Beindult a vita a segélyek és hitelek arányáról, a visszafizetésről és a következő hétéves periódus költségvetéséről is, a kompromisszum eléréséhez minden érdekcsoport kaphat valamit.","shortLead":"A német és francia politikai támogatást maga mögött tudva öntené a pénzt a gazdaságba a koronavírus-járvány okozta sokk...","id":"202023__europai_unio__helyreallitasi_alap__adossagnovelo_bankopres__mindenki_kedvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe335d29-9eb4-477f-b7e0-7085d431c608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd30995-b74d-4600-99d2-9562b12cba4d","keywords":null,"link":"/360/202023__europai_unio__helyreallitasi_alap__adossagnovelo_bankopres__mindenki_kedvere","timestamp":"2020. június. 07. 12:00","title":"Röpködnek az euró-százmilliárdok az EU-ban, nem lesz könnyű mindenki kedvére elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is megtalálták.","shortLead":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is...","id":"20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c421aa71-3652-4f09-a28b-30d0bafbc1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","timestamp":"2020. június. 06. 14:03","title":"Tart az Alzheimer-kórtól? Akkor ne féljen a testmozgástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és Asztalos Zsolt kiállítása a HVG ajánlójában.","shortLead":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és...","id":"202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa12fb7-ea5a-4c8d-9996-cf95c2204a02","keywords":null,"link":"/360/202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","timestamp":"2020. június. 06. 16:15","title":"A viaszbábuk királynőjének elbűvölő és bizarr története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerika-szerte tüntetnek a rendőri intézkedés közben elhunyt George Floyd halála miatt. A közösségi oldalakon elterjedt álhírek szerint a demonstrálókat a magyar származású milliárdos, Soros György pénzeli. A híresztelésre az üzletember szóvivője reagált.","shortLead":"Amerika-szerte tüntetnek a rendőri intézkedés közben elhunyt George Floyd halála miatt. A közösségi oldalakon elterjedt...","id":"20200605_facebook_alhir_osszeeskuves_elmelet_soros_gyorgy_george_floyd_tuntetesek_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1976ee7-3970-46cf-92da-7285697906a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_facebook_alhir_osszeeskuves_elmelet_soros_gyorgy_george_floyd_tuntetesek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 05. 19:23","title":"Soros most éppen az amerikai tüntetőket pénzeli – szól a Facebookon terjedő álhír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]