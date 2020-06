Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Vannak azok a régi autók, amik bármit elviselnek, a Peugeot 205 is ilyen" - Nagyjából három köbméter tűzifát simán elcipel.

"Budán már egy nyaraló árába kerül egy garázs" - Elszálltak az árak.

"Véglegesen felszámolni" – nehéz sorsa volt a határon túl rekedt magyarságnak" - A trianoni békeszerződés legnagyobb vesztesei a határon túlra szorult magyarok voltak. A szomszédos országokban az egyszerű diszkrimináción túl sok esetben a vagyonukkal, sőt az életükkel fizettek származásuk miatt. Cikkünkben a magyarokat ért legsúlyosabb atrocitásokat mutatjuk be.

"Őrizetbe vettek egy Vatikánt zsaroló és átverő brókert" - Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit a vatikáni börtönbe kísértek - jelentette be a szentszéki sajtóközpont a londoni ingatlanbotrányként ismert ügy újabb fejleményét péntek este.

"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is" - Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.

"Így élték meg a trianoni évfordulót a szomszéd országokban" - A Magyarországot körülvevő országokban alig foglalkoztak a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójával, ennek egyik oka, hogy a szomszédok a magyaroknál is kevesebbet tudnak a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló diktátum részleteiről. A szomszédok reakciója egyben fokmérője annak is, hogy milyen a viszony Budapest és az adott állam között.

"Disznóvágásos hasonlattal üzent vissza Karácsony Orbánnak" - A főpolgármester szerint a kormány csődbe viszi a fővárost.

"Elmarad az Art Basel" - Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

\r

","shortLead":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit...","id":"20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f735a3d2-dc86-400b-a16a-7db4e60b621e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","timestamp":"2020. június. 06. 08:31","title":"Őrizetbe vettek egy Vatikánt zsaroló és átverő brókert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729f097f-2a80-4d0e-9495-4865646a725c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Magyarországot körülvevő országokban alig foglalkoztak a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójával, ennek egyik oka, hogy a szomszédok a magyaroknál is kevesebbet tudnak a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló diktátum részleteiről. A szomszédok reakciója egyben fokmérője annak is, hogy milyen a viszony Budapest és az adott állam között.","shortLead":"A Magyarországot körülvevő országokban alig foglalkoztak a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójával...","id":"20200606_Trianon_hatarok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729f097f-2a80-4d0e-9495-4865646a725c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815bf6be-93ab-4755-bbcc-32392cfb1294","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Trianon_hatarok_nelkul","timestamp":"2020. június. 06. 14:00","title":"Így élték meg a trianoni évfordulót a szomszéd országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94dbf50-9f2b-4c5f-8e6f-5ca9a0408f58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány csődbe viszi a fővárost. ","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány csődbe viszi a fővárost. ","id":"20200605_karacsony_fovaros_csod_orban_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94dbf50-9f2b-4c5f-8e6f-5ca9a0408f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06323d3b-b692-486c-93f7-986928972221","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_karacsony_fovaros_csod_orban_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 05. 20:52","title":"Disznóvágásos hasonlattal üzent vissza Karácsony Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

","shortLead":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb...","id":"20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a242f62-a55b-4a51-85a2-a0971d57fc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","timestamp":"2020. június. 06. 14:56","title":"Elmarad az Art Basel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]