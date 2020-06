Szombattól 35 vasútvonalon is járványügyi menetrendet vezetett be a MÁV, a vonatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változások két Vas megyei vonalat érintenek, köztük az őrségit, amivel Zalaegerszeg és Hodos között lehet közlekedni.

Györke Gyula, Bajánsenye polgármestere a Vaol.hu-nak elmondta, a járvány miatt mindenki szót fogadott, betartották a korlátozásokat, az emberek otthon maradtak, nem vonatoztak, most meg arra hivatkozva, hogy kevés az utas, megszüntetik a vonatközlekedést. Györke szerint van egy villamosított, környezetbarát közlekedési lehetőség, most mégis buszozhatnak. Szerinte az időzítés is érthetetlen, mert most kezdődik a turistaszezon.

A cikk szerint Grózinger Csaba, Felsőjánosfa vezetője kezdeményezte, hogy az érintett polgármesterek írjanak levelet Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek.

Két hete küldték el a levelet, amelyet tíz őrségi polgármester írt alá. Azt kérik, gondolja át és vizsgálja felül a döntést.

Grózinger szerint a nyári szezonban sok turista választotta azért az Őrséget, mert vonattal akár Budapestről is el lehetett oda jutni, és a kerékpárt is el lehetett hozni. Hozzátette, az őrségi vonat önmagában is élmény volt a völgyhíddal és az alagúttal.

A Vaol megkereste a MÁV-ot is, azt válaszolták, a minisztériummal közösen folyamatosan figyelni fogják a járatok utasforgalmát, és szükség esetén felülvizsgálják majd az ideiglenes járványügyi menetrendeket, rugalmasan alakítva a kapacitásokat.

(Képünk illusztráció)