Most már látja, hogy szükség van az összefogásra és a sajtónyilvánosságra. Dolhai Attila bocsánatot kért a zaklatással kapcsolatos nyilatkozata miatt

A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött. Négy megyében nincs aktív fertőzött.
Müller: Visszatérhet a járvány előtti szintre az egészségügyi ellátás

A fegyverest a rendőrök őrizetbe vették, egy ember sérült meg.
A tüntetők közé hajtott és tüzet nyitott egy férfi Seattle-ben

Ezentúl Washington kaphatja majd a szemrehányásokat az általa eddig sokat bírált oroszoktól, kínaiaktól, irániaktól és még az észak-koreaiaktól is.
New York Times: Nagy pofont kapott a demokráciaexportőr Amerika

Elismerte egymás koronavírus elleni erőfeszítéseit a magyar és a dél-koreai külügyminiszter – közölte Szijjártó Péter. Az is elhangzott, hogy Magyarország támogatja Korea ENSZ BT-tagságát. Emlékművet állítanak a Hableány-tragédia áldozatainak

Az Orbán Viktor-i pávatánc írásos bizonyítékának is tekinthető az a kormánystratégia, mely szavakban hitet tesz az uniós kapcsolatok szorosra fűzése mellett és még az Oroszország felőli veszélyeket is érzékelteti, miközben jól ismert, hogy a kormányfő milyen kapcsolatban áll Putyinnal és hogyan szokta szidni Brüsszelt. Mindemellett furcsa mondatismétlődések is felfedezhetők a szövegben.
Ugyanazok a mondatok szerepelnek többször is a legújabb kormánystratégiában

Egyre hevesebb hirtelen esőzések és az egész országot sújtó aszály: Magyarország is a bőrén érzi a klímaváltozást. A túl sok és a túl kevés víz is probléma, és ez nemcsak a mezőgazdaságot, de a lakosok mindennapjait is egyre súlyosabban érinti. A probléma kezelésére több hazai településen természetes vízmegtartó megoldásokat építenek ki, amelyek mintaként szolgálhatnak egész Európában. Van egy erőforrása Magyarországnak, amire inkább veszélyforrásként tekintünk, ahelyett, hogy használnánk

A Sony nemrég elhalasztotta a PlayStation 5-re érkező játékok bemutatóját, most viszont újabb időpontot tűzött ki.
Bemondta a Sony, mikor mutatja meg az első PlayStation 5-ös játékokat