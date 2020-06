Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","id":"20200610_Lanchid_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59286b3-8023-45fe-b590-417e3c901571","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. június. 10. 21:27","title":"Karácsony: Lehet, hogy beleroskadunk a Lánchíd felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő egy friss brit kormányrendelet. Ez viszont kétségbe ejti a légitársaságokat, hiszen a hétfőtől hatályos rendelet miatt sokan meggondolják majd, hogy nekivágjanak egy utazásnak – akár Nagy-Britanniába vagy onnan el. ","shortLead":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő...","id":"20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9698f-aee4-4846-ad7d-2773241acfb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","timestamp":"2020. június. 09. 11:52","title":"Beperelhetik a brit kormányt a karantén miatt a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult, mégis kimaradt belőle a bérlő és a bérbeadó sok joga és kötelessége, az pedig a válság idején jól látszik, hogy nemcsak az albérlők, hanem a lakást kiadók oldalán is nagy a bizonytalanság. A Habitat for Humanity összefoglalta az albérletpiac mostani helyzetét, és több javaslattal is előállt.","shortLead":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult...","id":"20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00ddb9e-fc2c-4cbc-a5f5-2e4fb2280114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","timestamp":"2020. június. 09. 11:40","title":"A válság megmutatta, hogy sokkal nagyobb a gond az albérletpiacon, mint előtte gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Duo 89-es verziószámú változatától már arra is lehetősége lesz a felhasználóknak, hogy a link megosztásával vegyenek fel új embereket a beszélgetésükbe.","shortLead":"A Google Duo 89-es verziószámú változatától már arra is lehetősége lesz a felhasználóknak, hogy a link megosztásával...","id":"20200609_google_duo_csoportos_hivas_telefonalas_videokonferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633d2973-0d59-409b-a7f2-6ae77d5e705f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_google_duo_csoportos_hivas_telefonalas_videokonferencia","timestamp":"2020. június. 09. 10:33","title":"A Google Duo is megkapta a Zoom egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el szokásos szintet Budapesten. Országosan viszont lényegében az autóforgalom már ugyanott tart, mint a járvány miatti korlátozások előtt.","shortLead":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el...","id":"20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b729fb-37b9-452c-ae19-08202be05c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:08","title":"A dugók már majdnem a régiek Budapesten és országosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","shortLead":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","id":"20200609_george_floyd_temetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe7c0f2-13a2-4acb-8adf-869c2b413825","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese","timestamp":"2020. június. 09. 19:16","title":"Élőben közvetítik George Floyd temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb okoskiegészítő fog fogyni a vártnál.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb...","id":"20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee52011c-a206-4759-b65b-5f620fb850fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 09. 12:03","title":"Az órákkal kitolt a koronavírus, a fülhallgatók talán megússzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről, amelyre két és fél éve adott a kormány 2,2 milliárd forintot. A beruházásból még semmi nem látszik, és az új, projektgazda, egy Seszták Miklós üzleti köreihez köthető társaság sem szívesen oszt meg róla részleteket. A lovasszövetségnek viszont már szakmailag sincs köze a lovassport egyik legnagyobb hazai beruházásához.","shortLead":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről...","id":"20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa8c35-b615-4339-aaf3-09a3fac9dfef","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","timestamp":"2020. június. 09. 15:10","title":"Két és fél éve utalt a kormány 2,2 milliárdot a kisvárdai lówellnessre, de még mindig nem látszik belőle semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]