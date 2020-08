Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","shortLead":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","id":"20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179b14d-7cd3-423c-9ec8-a8325607adfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:15","title":"GKI: Augusztusban kissé romlott a fogyasztói bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első Diákszigethez. Most, hogy elmaradt a Sziget fesztivál, a sátrak, koncerthelyszínek és a Nagyszínpad hűlt helyén idéztük meg az első bulik szellemét. Kiderült, hogyan lobbizott az akkori főpolgármester Demszky Gábornál, majd időt ugrottunk, és a járványveszély alatt felgyülemlett kreatív energiákról meg a raktárkoncertekről is szót ejtettünk. ","shortLead":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első...","id":"20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96349e08-2f75-44b9-aa67-2a5e8a352a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:15","title":"Müller Péter Sziámi: Ne hülyéskedj, ez a gyerekem, aki megnőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","shortLead":"A lőtérrel is rendelkező sportlétesítményekből többek közt Kecskeméten és Pécsen is lesz egy.","id":"20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e866dce6-6445-4337-9f61-87eb5f717999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_honvedelmi_sportkozpont_magyar_kormany_simicsko_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:16","title":"Még 11 honvédelmi sportközpontot épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","shortLead":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","id":"20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdda736-748d-4a2e-806d-8bb93742d68d","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:55","title":"Görögországban rekordot döntött a napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére mindenhol kiderül az ég.","shortLead":"Estére mindenhol kiderül az ég.","id":"20200812_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce62cc-0001-4854-843a-c5c46eb30302","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:29","title":"Napos, szeles idő várható, nyugaton zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb Mercedes S-osztály kabintere. ","shortLead":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb...","id":"20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e924b3bc-32b1-4d32-ba39-edd10850b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:23","title":"Übermodern lesz az új Mercedes S-osztály utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba kerülhetnek, és ennek megfelelően meglehetősen sokba kerülnek. Most viszont úgy hírlik, hogy az idei chipkészletnek lesz olcsóbb változata is.","shortLead":"Az általában december elején bejelentett Qualcomm lapkakészletek a következő év csúcskategóriás telefonjaiba...","id":"20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5aa897-46ee-4eb6-bcd4-8c705a2c4e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_qualcomm_snapdragon_875_lite_erkezhet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:03","title":"Olcsóbb változat is jöhet idén a szuperchipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint olyan EU-s döntések kellenek, amik nem lehetetlenítik el Fehéroroszország és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatépítését.","shortLead":"A külügyminiszter szerint olyan EU-s döntések kellenek, amik nem lehetetlenítik el Fehéroroszország és az Európai Unió...","id":"20200813_Szijjarto_Feheroroszorszag_keleti_partnerseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b08df3-b5b4-408c-8106-ffd44ad15d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Szijjarto_Feheroroszorszag_keleti_partnerseg","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:11","title":"Szijjártó megszólalt Fehéroroszországról: A keleti partnerséget félti az EU döntéseitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]