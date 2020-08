Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317de7f4-42a8-483f-835f-d75489d8a221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:46","title":"Ezúttal senki nem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dedb12-46f9-4978-9890-ba02fdd4e986","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlan horgászbaleset Ausztráliában.","shortLead":"Szokatlan horgászbaleset Ausztráliában.","id":"20200816_Mellkasanak_ugrott_egy_hal_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96dedb12-46f9-4978-9890-ba02fdd4e986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd392285-0087-4a8d-82f1-77d0bcf5920b","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Mellkasanak_ugrott_egy_hal_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:19","title":"Mellkasának ugrott egy hal, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal viszont jóval több alkalmazottjától válik meg a cég.","shortLead":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal...","id":"20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8f42f-fbb9-4841-bd4d-1761cecec283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:03","title":"250 alkalmazottjától válik meg a Mozilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4757310-5933-4c99-881a-ae180ec13c3e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden férfinél többször, már 35-ször úszta át a Nagy-Britannia és Franciaország közti La Manche csatornát Chloe McCardel ausztrál úszónő.","shortLead":"Minden férfinél többször, már 35-ször úszta át a Nagy-Britannia és Franciaország közti La Manche csatornát Chloe...","id":"20200816_A_ferfiak_rekordjat_dontotte_meg_a_La_Manche_csatornat_35odjere_is_atuszo_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4757310-5933-4c99-881a-ae180ec13c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5cb360-a8b9-455a-b3e5-f85eb72fad61","keywords":null,"link":"/elet/20200816_A_ferfiak_rekordjat_dontotte_meg_a_La_Manche_csatornat_35odjere_is_atuszo_no","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:12","title":"A férfiak rekordját döntötte meg a La Manche csatornát 35-ödjére is átúszó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd37ec8-7e63-442b-9d33-2ecf2a055f36","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Július 25-én az MV Wakashio nevű japán hajó zátonyra futott Mauritius partjainál. A paradicsomi szépségű szigetre ezer tonnányi olaj ömlött ki a hajó megsérült üzemanyag-tartályából, tönkre téve a korallzátonyokat, a lagúnát, a tengerpartot. Önkéntesek ezrei dolgoznak azon, hogy enyhítsék a környezeti katasztrófát. ","shortLead":"Július 25-én az MV Wakashio nevű japán hajó zátonyra futott Mauritius partjainál. A paradicsomi szépségű szigetre ezer...","id":"20200815_Mauritius_nagyitas_kepgaleria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd37ec8-7e63-442b-9d33-2ecf2a055f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93eaf9e-ed76-449a-b81b-42234b7fb86d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200815_Mauritius_nagyitas_kepgaleria","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:00","title":"Nyakig olajosan próbálják megmenteni Mauritius földi paradicsomát - Nagyítás fotógaléria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt kíméletes a vihar.","shortLead":"Nem volt kíméletes a vihar.","id":"20200816_Pinceket_ontott_el_a_viz_Budapest_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a69fcb4-f821-4b84-8a86-b10c13390955","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Pinceket_ontott_el_a_viz_Budapest_kornyeken","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:48","title":"Pincéket öntött el a víz Budapest környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","shortLead":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","id":"20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbb75ac-894a-4d25-9ce8-58af468c9872","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:58","title":"Újabb 39 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd5ae0c-2329-4055-b344-e063c0aa0ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes üzent Fekete-Győrnek. Szerinte Gyurcsány „többet tett az Orbán rendszer leváltásáért, mint bárki az ellenzéki oldalon”. ","shortLead":"Vadai Ágnes üzent Fekete-Győrnek. Szerinte Gyurcsány „többet tett az Orbán rendszer leváltásáért, mint bárki...","id":"20200816_Gyurcsany_marad_Es_vezeto_szerepe_lesz_egy_uj_Magyarorszag_megteremteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd5ae0c-2329-4055-b344-e063c0aa0ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034336f-b42f-46bd-8a89-21973a477d63","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Gyurcsany_marad_Es_vezeto_szerepe_lesz_egy_uj_Magyarorszag_megteremteseben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:20","title":"„Gyurcsány marad. És vezető szerepe lesz egy új Magyarország megteremtésében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]