Orbán Viktor videóban kéri, ön is vegyen inkább hazai terméket

[{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","shortLead":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","id":"20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8f74b-fe60-47b8-b704-09c198d79bf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:27","title":"28 billió tonna jég tűnt el a Föld felszínéről az utóbbi csaknem 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét alakok\" akarnak feltámasztani. A HVG ajánlója.","shortLead":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét...","id":"202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad809423-2c48-492a-9284-fbfc56949477","keywords":null,"link":"/360/202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:30","title":"Már megint mit műveltél, te szemét? - förmedt rá neje Kádárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","shortLead":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","id":"20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f477208-c9ed-4828-8c76-855c8dc24c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:49","title":"Egy hét van az iskolakezdésig, de még mindig 1000 pedagógus hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami rendszer két hét alatt készíti el a daganatgyanús emberek vizsgálati eredményét, a főváros egy olyan rendszert valósítana meg, amelyben már tíz nap alatt megvan a lelet.","shortLead":"Az állami rendszer két hét alatt készíti el a daganatgyanús emberek vizsgálati eredményét, a főváros egy olyan...","id":"20200824_daganat_vizsgalat_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70511cb-858d-4898-9c65-91a8a6de2db8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_daganat_vizsgalat_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:36","title":"Felgyorsítanák a daganatgyanús budapestiek kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00edeae0-6baa-4631-8443-3928b498df1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 1526-os mohácsi csatát az emlékezetben megőrződött augusztus 29. helyett valójában szeptember 8-án vívhatták meg a magyar és az oszmán seregek – mondta a Szigetvár melletti Szulejmán-sírkomplexum kutatását vezető Pap Norbert.","shortLead":"Az 1526-os mohácsi csatát az emlékezetben megőrződött augusztus 29. helyett valójában szeptember 8-án vívhatták meg...","id":"20200822_Rosszul_tudjuk_a_mohacsi_csata_idejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00edeae0-6baa-4631-8443-3928b498df1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5539347-eba3-4965-9ec0-4594764aac49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_Rosszul_tudjuk_a_mohacsi_csata_idejet","timestamp":"2020. augusztus. 22. 18:14","title":"Rosszul tudjuk a mohácsi csata idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka ellenfele nem vállalja az elnökjelöltséget, ha újra választást írnak ki Belaruszban. ","shortLead":"Lukasenka ellenfele nem vállalja az elnökjelöltséget, ha újra választást írnak ki Belaruszban. ","id":"20200822_szvetlana_cihanouszkaja_aljakszandr_lukasenka_belarusz_elnokjelolt_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395ea65-559e-4ac9-90fd-676cd00cc95f","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_szvetlana_cihanouszkaja_aljakszandr_lukasenka_belarusz_elnokjelolt_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:40","title":"Cihanouszkajának több mint elege van a politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újpalotán, egy dohányboltban történt az eset.","shortLead":"Újpalotán, egy dohányboltban történt az eset.","id":"20200823_Belevagott_a_vedofalba_mert_az_elado_figyelmeztette_viseljen_maszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54727e01-83ef-4e8f-8a17-819d1e644192","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Belevagott_a_vedofalba_mert_az_elado_figyelmeztette_viseljen_maszkot","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:38","title":"Belevágott a védőfalba, mert az eladó figyelmeztette, viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]