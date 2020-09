Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai szerint élő Donald Trump mögé. Mostani magánéleti és pénzügyi botránya a legrosszabbkor jöttek az újraválasztásáért küzdő elnöknek. Különösen, hogy exügyvédje, Michael Cohen új könyvében azt állítja, már 2016-ban is egy potenciális szexbotrány eltussolásáért cserébe támogatta őt a vallási véleményvezér.","shortLead":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai...","id":"20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc14902-fb9f-41f4-ac36-521073f8ae32","keywords":null,"link":"/360/20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:00","title":"Trump keresztény szövetségesének szentháromsága: szex, pénz, jacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e6456-1f4e-4092-b5e9-5862c89957a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nyílt levélben írta meg, hogy szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetem soha nem volt független.","shortLead":"A színész nyílt levélben írta meg, hogy szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetem soha nem volt független.","id":"20200915_Benko_Peter_Feher_vagyok_hetero_es_hiszek_Istenben_A_liberalizmusban_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f93e6456-1f4e-4092-b5e9-5862c89957a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97d7337-60d8-44b8-a431-6b96a69c2d74","keywords":null,"link":"/kultura/20200915_Benko_Peter_Feher_vagyok_hetero_es_hiszek_Istenben_A_liberalizmusban_nem","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:40","title":"Benkő Péter: Fehér vagyok, heteró, és hiszek Istenben. A liberalizmusban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2baa0c99-8aa8-4ac0-8c65-08f55d553ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A teret a felhőszakadások idején gyakran önti el az esővízzel keveredett szennyvíz.","shortLead":"A teret a felhőszakadások idején gyakran önti el az esővízzel keveredett szennyvíz.","id":"20200914_beke_ter_fogyujto_csatorna_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2baa0c99-8aa8-4ac0-8c65-08f55d553ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18d4fe-83e8-4269-9103-c93b6019c4da","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_beke_ter_fogyujto_csatorna_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:52","title":"Főgyűjtőcsatorna épül a Béke téren, hogy ne álljon térdig a víz eső után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e85db-779f-458c-be3f-3c9ec1258744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakáton felbukkan egy orosz gyártmányú AK–47-es is.","shortLead":"A plakáton felbukkan egy orosz gyártmányú AK–47-es is.","id":"20200915_Kinos_orosz_harci_repulogepek_fotoit_hasznaltak_fel_egy_Trumpkampanyhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41e85db-779f-458c-be3f-3c9ec1258744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56bef6e-791b-40c2-b362-9aef1921dab7","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Kinos_orosz_harci_repulogepek_fotoit_hasznaltak_fel_egy_Trumpkampanyhoz","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:52","title":"Kínos: orosz harci repülőgépek fotóit használták fel egy Trump-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce266ee4-9627-4cb0-bbd5-0208aa02001a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárásra kell számítani a 84-es számú főúton.","shortLead":"Teljes útlezárásra kell számítani a 84-es számú főúton.","id":"20200914_Kamion_meghalt_autos_Vas_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce266ee4-9627-4cb0-bbd5-0208aa02001a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d3701-aed9-428c-ae87-8cd06b804e7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Kamion_meghalt_autos_Vas_megye","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:58","title":"Kamionnal ütközött és meghalt egy autós Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","shortLead":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","id":"20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90ed071-e8b9-433f-8cc5-3305711252b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:57","title":"Bekeményít a főváros: 15 ezerre büntethetik, aki nem visel maszkot zárt helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dacminiszter, frekvenciabüntetés, tesztpolitika, sztrájk, horror.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200913_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736775bd-1b7c-449b-8cd5-ae4d819320c0","keywords":null,"link":"/360/20200913_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János valódi híreket mond a Háttérhatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van ötletük. No meg csigalassúsággal érkező, ámde ettől még fedezetnek kiválóan alkalmas uniós támogatásuk.","shortLead":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van...","id":"202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a6824d-22b2-46af-b544-b8a4a52d6e59","keywords":null,"link":"/360/202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:00","title":"Elakadtak uniós támogatások, most mégis bátran eladósodnak a gazdák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]