Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is kiderült, a korábban gondoltnál sokkal rugalmasabb és ellenállóbb lehet a vírus. Mindez közrejátszhat szokatlanul nagy fertőzőképességében is.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is...","id":"20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9d3656-9d15-4453-9155-319bfbc4f0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:03","title":"Magyar kutatók: Megvan, miért lehet ennyire fertőző a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","shortLead":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","id":"20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4084-e2bb-4fbb-bcb0-3546705cf102","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:15","title":"236 embert küldenek el a Budapest Airporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce57d4-594f-4ab7-b30e-09aa74609c28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert W. Gore 83 éves volt.","shortLead":"Robert W. Gore 83 éves volt.","id":"20200922_Meghalt_a_GoreTex_megalkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce57d4-594f-4ab7-b30e-09aa74609c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312b07f3-3a41-4b8f-ae8c-66a26803d486","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Meghalt_a_GoreTex_megalkotoja","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:28","title":"Meghalt a Gore-Tex megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keddtől péntekig négy kerületben számos helyen kell forgalomkorlátozásra, lezárásra készülni.","shortLead":"Keddtől péntekig négy kerületben számos helyen kell forgalomkorlátozásra, lezárásra készülni.","id":"20200921_europai_szuperkupa_puskas_arena_rendorseg_utlezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb20411-af65-4d0c-be54-be01e71d5c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_europai_szuperkupa_puskas_arena_rendorseg_utlezaras","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:45","title":"Így forgatja fel Budapest közlekedését az Európai Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","shortLead":"Két megyét leszámítva az egész országban számítani lehet zivatarokra.","id":"20200923_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c787759a-a33d-4887-89c0-57be94a4d73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 05:11","title":"Vége a hibátlan napos időnek, viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8636c2b7-bbfa-41e7-867f-a30f099caa0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Bajnokok Ligája-győztes csapatnál kiosztották az idei év céges autóit. Az eddigi többségében benzines sportkocsik helyett elektromos autókat fognak használni. ","shortLead":"Az idei Bajnokok Ligája-győztes csapatnál kiosztották az idei év céges autóit. Az eddigi többségében benzines...","id":"20200921_Elektromos_autokra_valtanak_a_Bayern_Munchen_focistai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8636c2b7-bbfa-41e7-867f-a30f099caa0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cf8a37-0584-4862-ba1b-a6e03c2c4641","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Elektromos_autokra_valtanak_a_Bayern_Munchen_focistai","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:58","title":"Villanyautókra váltanak a Bayern München focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni, hányszor tette ezt.","shortLead":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni...","id":"20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df74d93-724b-4ae7-8b7a-932440b5a038","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:30","title":"Nem árulják el, hányszor használta Szijjártó a rendőrség helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a0da09-06c4-437c-9eec-12b0f4a586b3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A liberális Ruth Bader Ginsburg halálával megürült legfelső bírósági hely betöltése példátlan politikai háborúhoz vezethet az Egyesült Államokban a republikánusok és a demokraták között. Az elnökválasztás hajrájában a két fél egymást vádolja piszkos manőverekkel, és csak egyvalamiben értenek egyet: a másik kezdte.","shortLead":"A liberális Ruth Bader Ginsburg halálával megürült legfelső bírósági hely betöltése példátlan politikai háborúhoz...","id":"20200923_Harci_kurtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a0da09-06c4-437c-9eec-12b0f4a586b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204fb3cf-9077-4d51-b33b-37025782a8d0","keywords":null,"link":"/360/20200923_Harci_kurtok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Egész Amerikát átszabhatja Trump az új főbíró jelölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]