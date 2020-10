Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27062c14-fd43-4a99-81eb-1a4806f3a1d9","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Kijárási tilalmat, üzletek bezárását és más korlátozásokat jelentett be a belga kormány a járvány miatt, miközben az Európai Parlament plenáris ülésre készül Brüsszelben. Igaz, a képviselők távolról vesznek részt az üléseken és a szavazásokon is.","shortLead":"Kijárási tilalmat, üzletek bezárását és más korlátozásokat jelentett be a belga kormány a járvány miatt, miközben...","id":"20201019_Plenaris_ules_a_jarvanykozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27062c14-fd43-4a99-81eb-1a4806f3a1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab3156d-5ae1-485f-8ea6-866123a501eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Plenaris_ules_a_jarvanykozpontban","timestamp":"2020. október. 19. 13:23","title":"A súlyos belga járványhelyzet sem állítja meg az Európai Parlament ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága érdekében.","shortLead":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága...","id":"20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e566919e-5f52-4a7d-8455-7d69321e89b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"2,2 millió hirdetést blokkolt a Facebook, az amerikai elnökválasztás tisztaságába nyúltak volna bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84c9cf-6866-4e64-912b-58a60059b2cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 001 lóerős hipersportkocsiért kicsit több mint 500 millió forintot kér a tulajdonosa. ","shortLead":"Az 1 001 lóerős hipersportkocsiért kicsit több mint 500 millió forintot kér a tulajdonosa. ","id":"20201018_szinte_vadonatuj_13_eves_bugatti_veyron_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f84c9cf-6866-4e64-912b-58a60059b2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c081f31-7a6c-4774-8d68-6ff62971ccbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_szinte_vadonatuj_13_eves_bugatti_veyron_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. október. 19. 06:41","title":"Szinte vadonatúj 13 éves Bugatti Veyron várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6812cb-f516-40e7-84cc-2ad7813ca608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajzia egyik vasúti társasága a Facebook-oldalán tett közzé néhány képet a vonatokon dolgozó biztonsági embereiről.","shortLead":"Malajzia egyik vasúti társasága a Facebook-oldalán tett közzé néhány képet a vonatokon dolgozó biztonsági embereiről.","id":"20201019_koronavirus_jarvany_sisak_testhomerseklet_ktmb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6812cb-f516-40e7-84cc-2ad7813ca608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068aa7b1-c479-4220-bfe1-f09b5a44c53a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_sisak_testhomerseklet_ktmb","timestamp":"2020. október. 19. 07:03","title":"Robotzsarut csináltak a maláj vasúti dolgozókból, sisakkal nézik az utasok testhőmérsékletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d44e0b-bf19-47ec-947b-d7ab2fed5bc6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A neurológiai rendellenességek megdöbbentő módon képesek befolyásolni az álmokat. Ezzel minden gyakorló neurológusnak tisztában kell lennie, mégis csak ritkán kérdezzük meg betegeinket az álmaikról - mutat rá Oliver Sacks neurológus az Első szerelmek és utolsó történetek című könyvében.","shortLead":"A neurológiai rendellenességek megdöbbentő módon képesek befolyásolni az álmokat. Ezzel minden gyakorló neurológusnak...","id":"20201018_Almok_amelyek_valos_betegsegeket_jeleztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d44e0b-bf19-47ec-947b-d7ab2fed5bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6bc168-d0c4-441d-90de-61a5d899f41d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201018_Almok_amelyek_valos_betegsegeket_jeleztek","timestamp":"2020. október. 18. 19:15","title":"Álmok, amelyek valós betegségeket jeleztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","shortLead":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","id":"20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149084a0-66f4-4e67-8f5e-46ae9a1efa0a","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","timestamp":"2020. október. 18. 19:00","title":"Hiába fenyegettek lövetéssel Lukasenkáék, vasárnap is tízezrek vonultak az utcára Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585f0cde-beb9-4a48-a6de-e0646b721dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","timestamp":"2020. október. 20. 10:31","title":"700 lóerő, biturbó V8 és zöld rendszám: itt a Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten Antalyában díjazták a főszereplőt, Stork Natasát.","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten...","id":"20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcb013-e823-4b69-b43f-921f283b754d","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","timestamp":"2020. október. 19. 16:31","title":"Elnyerte a kritikusok díját Horvát Lili filmje egy A kategóriás filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]