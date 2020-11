Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c0bee7d-cff4-49e7-b0af-ef4e531e78c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három fiatal próbálja átrágni magát a 20. század történelmén, nagymamáik történetein keresztül. Egy angol kém, egy táncosnő a náci Németországból és egy magyar holokauszttúlélő mesél, miközben a fiatalok figyelnek, de sajátos humorukat sem adják fel. Nagyi projekt, első rész. ","shortLead":"Három fiatal próbálja átrágni magát a 20. század történelmén, nagymamáik történetein keresztül. Egy angol kém...","id":"20201121_Doku360_Nagyi_projekt_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c0bee7d-cff4-49e7-b0af-ef4e531e78c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc014e55-9697-4409-a3c8-70db1475eaf0","keywords":null,"link":"/360/20201121_Doku360_Nagyi_projekt_elso_resz","timestamp":"2020. november. 21. 19:00","title":"Doku360: Hitlert bemutatták apámnak, elég barátságosnak tűnt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére. Tették ezt mind a vásárlók egészsége, mind a borkészítők márkavédelme érdekében, tekintettel arra, hogy a csalás a borokkal több milliárd dolláros probléma.","shortLead":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére...","id":"202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cc318-e71b-43ce-b85a-a12de3737d01","keywords":null,"link":"/360/202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","timestamp":"2020. november. 21. 08:30","title":"100%-os pontossággal azonosított borokat egy új gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908b0e34-a2ce-4f0d-a00d-e928c3d1d6b2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Teljesen online oktatásra és számonkérésre kellett átállniuk az egyetemeknek a járvány miatt. Az oktatók ugyanakkor lehetőséget is látnak ebben a számonkérés tartalmának átalakítására.","shortLead":"Teljesen online oktatásra és számonkérésre kellett átállniuk az egyetemeknek a járvány miatt. Az oktatók ugyanakkor...","id":"202047__felsooktatas__jarvany__tavoktatas__felhoben_jarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908b0e34-a2ce-4f0d-a00d-e928c3d1d6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a58d1be-f40d-4585-9bc7-654e743241dc","keywords":null,"link":"/360/202047__felsooktatas__jarvany__tavoktatas__felhoben_jarva","timestamp":"2020. november. 21. 11:10","title":"Rugalmasabb és kreatívabb irányba tolja a felsőoktatást a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie a zsarolásnak és megálljt kell parancsolnia, mondja a lengyel Gazeta Wyborcza újságírója.","shortLead":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie...","id":"20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162c391-878c-4117-9ca9-3d736dd9422b","keywords":null,"link":"/360/20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","timestamp":"2020. november. 22. 09:00","title":"Gazeta Wyborcza: A lengyel kormány azért fenyegetőzik vétóval, mert fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0074a012-1a9e-4f6b-ba3d-e7ce5bdf45af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A drukkerek azt követelték, hogy Griezmann adjon több tiszteletet Messinek.","shortLead":"A drukkerek azt követelték, hogy Griezmann adjon több tiszteletet Messinek.","id":"20201121_Barcelona_Griezmann_Messi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0074a012-1a9e-4f6b-ba3d-e7ce5bdf45af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b476bd26-bd92-4536-9732-9a517fb154dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Barcelona_Griezmann_Messi","timestamp":"2020. november. 21. 11:54","title":"Rátámadtak a Barcelona játékosának autójára a csapat szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","shortLead":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","id":"20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759327ff-1b8c-4c02-8071-27e4eb57c50f","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 15:46","title":"A koronavírus miatt zárva lévő koncerttermet bérel hajléktalanok számára Hamburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","shortLead":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","id":"20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e968497-483f-4a15-b249-88740a37c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","timestamp":"2020. november. 22. 15:55","title":"Franciaországban fokozatosan feloldják a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2444f7-d11d-4439-838f-0680600fe1d4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vélhetően még jó ideig elhúzódik az augusztus 9-ei elnökválasztás elcsalása miatt kipattant fehéroroszországi belpolitikai válság, ám a főszereplők személye változóban van. Az ellenzéki tüntetések kifulladóban vannak, az 1994 óta hatalomban lévő államfő, csaláson kapott Aljakszandr Lukasenka már nem a tiltakozókkal hadakozik, hanem Oroszországgal: Moszkva azt szeretné, ha a levitézlett szövetségest egy másik megbízható politikus váltaná fel, Lukasenka viszont időt akar nyerni. ","shortLead":"Vélhetően még jó ideig elhúzódik az augusztus 9-ei elnökválasztás elcsalása miatt kipattant fehéroroszországi...","id":"20201121_Szaz_napja_tart_de_kifulladoban_van_a_feherorosz_tiltakozasi_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2444f7-d11d-4439-838f-0680600fe1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa4c4c0-f367-45b2-867d-2d8867450546","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Szaz_napja_tart_de_kifulladoban_van_a_feherorosz_tiltakozasi_hullam","timestamp":"2020. november. 21. 17:00","title":"Száz napja tart, de kifulladóban van a fehérorosz tiltakozási hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]