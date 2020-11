Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kerülhet az esztergomi vár. A javaslatot kiegészítésként nyújtották be ahhoz a törvényjavaslathoz, amellyel a szabadkígyósi kastélyt a mezőhegyesi Ménesbirtokhoz csatolnák. Újabb ingyenes vagyonátadás: az egykori esztergomi királyi székhelyet az egyház viheti az államtól
Kékbe borult az ország pénteken, a Gyermekek Világnapján.
Bekékült a Szabadságszobor (fotó)
Valami nem stimmelt a luxusautóval, a rendőrök szagot fogtak, a rendszám buktatta le a sofőrt.
Dániából jöttek idáig a Bentley-vel, nem kellett volna
Gyakran nem lehet tartani a sétányokon a védőtávolságot.
Hegyvidéki önkormányzat: Túl sokan vannak Normafán, menjenek a kirándulók máshová
A drukkerek azt követelték, hogy Griezmann adjon több tiszteletet Messinek.
Rátámadtak a Barcelona játékosának autójára a csapat szurkolói A támogatottak köre keveset, a patronálás preferenciái viszont nagyot változtak a Fidesz pártalapítványánál az elmúlt években. A legtöbb pénzt már nem a polgári körök, hanem a CÖF és egyéb, kormánypropagandát terítő szervezetek kapták.
Álcivilektől az időjárás-jelentésig – megszereztük, mire költött a Fidesz pártalapítványa az elmúlt öt évben Magyarország jobban teljesít, népünk bölcs vezére legalábbis évről évre nagyobb sikereket ér el a nemzeti burzsoázia megteremtésében. Már persze ha azokat tekintjük nemzetinek, akik ilyen-olyan okokból bejáratosak a kormányfőhöz.
Mészároséké az ország, maguknak építik - HVG Top 500 lista a nyereségrekorderekről A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.
Tóta W: A koronavírus áldozatainak budapesti emlékműve előtt