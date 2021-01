Gémesi György: 100 milliárd forintot vontak ki az önkormányzati rendszerből, politikai döntést hoztak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivároghatott a vádirat Boldog István korrupciós ügyéről.","shortLead":"Kiszivároghatott a vádirat Boldog István korrupciós ügyéről.","id":"20210114_boldog_istvan_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eef0d9-297f-42f9-afbe-ee7576b19811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_boldog_istvan_ugyeszseg","timestamp":"2021. január. 14. 18:54","title":"Hat év börtönt és 6 milliós vagyonelkobzást kérnek Boldog Istvánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","shortLead":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","id":"20210115_batman_kepregeny_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd79abb-585e-45c1-bf34-8015901f76be","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_batman_kepregeny_aukcio","timestamp":"2021. január. 15. 21:08","title":"656 millió forintnak megfelelő dollárt fizetett valaki egy régi Batman-képregényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baecacf4-be17-43e4-9e8f-0c182e5bda19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros idősebb tagja 81 éves volt.","shortLead":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros idősebb tagja 81 éves volt.","id":"20210115_Meghalt_Siegfried_Fischbacher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baecacf4-be17-43e4-9e8f-0c182e5bda19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1e053f-2038-48e3-92f4-fe81cc127a92","keywords":null,"link":"/elet/20210115_Meghalt_Siegfried_Fischbacher","timestamp":"2021. január. 15. 09:55","title":"Meghalt Siegfried Fischbacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett a gyártó.","shortLead":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4080a4-d1ea-4154-92f2-3e1851efe382","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","timestamp":"2021. január. 14. 19:33","title":"Csúcstelefonok, okos füles és egy mindent megtaláló kütyü – videón a Samsung új készülékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a55ac8f-666f-4baa-8632-e938a5348793","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A budapestiek javaslataiból áll össze az elhanyagolt állapotú, rendbetételre szoruló Népliget jövőbeli látványáról, hasznosításáról szóló koncepció, azé a parké, amelynek voltak szép korszakai, de a Városligethez képest mindig mostohagyerek marad.","shortLead":"A budapestiek javaslataiból áll össze az elhanyagolt állapotú, rendbetételre szoruló Népliget jövőbeli látványáról...","id":"202102__nepliget__maradekelv__kozossegi_tervezes__parkolopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a55ac8f-666f-4baa-8632-e938a5348793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204b775f-65cb-4640-b9c0-969a06960631","keywords":null,"link":"/360/202102__nepliget__maradekelv__kozossegi_tervezes__parkolopalya","timestamp":"2021. január. 16. 11:00","title":"A Népligetben mindig több volt, de talán nem marad mostohagyerek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rovarok nagyjából 1-2 százaléka eltűnhet évente a Föld színéről az éghajlatváltozás, a növényvédő szerek, a fényszennyezés, a betolakodó fajok és a változó mezőgazdasági, valamint földhasználati gyakorlatok miatt - figyelmeztetnek kutatók.","shortLead":"A rovarok nagyjából 1-2 százaléka eltűnhet évente a Föld színéről az éghajlatváltozás, a növényvédő szerek...","id":"20210116_rovarok_kihalas_klimavaltozas_rovarapokalipszis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a712269-5944-4eb5-a113-acc902838858","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_rovarok_kihalas_klimavaltozas_rovarapokalipszis","timestamp":"2021. január. 16. 08:03","title":"A rovarok 1-2 százaléka tűnhet el a Földről – évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda329e-56eb-402a-a0aa-56da351a0ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyták aludni az asztalnál, ezért kocsmai verekedést robbantott ki még 2019 novemberében egy férfi egy esztergomi kocsmában. Börtönbüntetést kér rá az ügyészség.\r

\r

","shortLead":"Nem hagyták aludni az asztalnál, ezért kocsmai verekedést robbantott ki még 2019 novemberében egy férfi egy esztergomi...","id":"20210115_kocsmai_verekedes_video_dulakodas_vadirat_esztergom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cda329e-56eb-402a-a0aa-56da351a0ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b3e85d-97d4-4677-8cdd-daed3e058d24","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_kocsmai_verekedes_video_dulakodas_vadirat_esztergom","timestamp":"2021. január. 15. 10:55","title":"Rátámadt a pultosnőre, mert nem hagyták szundikálni a kocsmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol 12 ezer forintnyival is többet számolnak fel az ellátásért.","shortLead":"Van, ahol 12 ezer forintnyival is többet számolnak fel az ellátásért.","id":"20210116_lengyel_magan_egeszsegugy_koronavirus_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1c32c-44bc-4f5a-9eba-a77c8f1d7f35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_lengyel_magan_egeszsegugy_koronavirus_dij","timestamp":"2021. január. 16. 12:31","title":"Koronavírus-díjat szednek a lengyel magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]