[{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap azt írta, hogy egy áruházlánc raktárosait soron kívül beoltják, és mellérakott egy fotót egy Tesco-áruszállítóról. A hivatalos cáfolat is megérkezett, de még a lap nevét sem írták le.","shortLead":"A kormánylap azt írta, hogy egy áruházlánc raktárosait soron kívül beoltják, és mellérakott egy fotót...","id":"20210217_koronavirus_magyar_nemzet_raktaros_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52914-a688-442c-adbe-f27dc31930b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_koronavirus_magyar_nemzet_raktaros_oltas","timestamp":"2021. február. 17. 12:24","title":"A Koronavírus Sajtóközpont szégyenlősen cáfolta meg a Magyar Nemzet bombahírét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26f9abc-3fa0-4c1c-a4f6-c960978b7378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok valószínűleg kapcsolatba kerültek a mérgező anyagokkal, és ettől lett kék a szőrzetük. A kutyákat megvizsgálták, elvileg nem lehet bajuk.","shortLead":"Az állatok valószínűleg kapcsolatba kerültek a mérgező anyagokkal, és ettől lett kék a szőrzetük. A kutyákat...","id":"20210217_kek_kutya_vegyi_uzem_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26f9abc-3fa0-4c1c-a4f6-c960978b7378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08175ff8-6635-4a55-82e1-7f0e6318078e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kek_kutya_vegyi_uzem_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 17. 18:40","title":"Kék kutyákat találtak egy elhagyatott orosz vegyi üzem közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","shortLead":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","id":"20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e899508-99c4-4336-9880-3e8b7d2be6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","timestamp":"2021. február. 16. 21:53","title":"Gyerekenként 500 euró támogatást kapnak a lett családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti Type 57S-ből összesen 42 darab készült.","shortLead":"A Bugatti Type 57S-ből összesen 42 darab készült.","id":"20210218_Milliardokert_arverezhetnek_el_egy_ritka_Bugattit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba6fbac-3c4f-49ce-b3f7-06f9ab97fc11","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Milliardokert_arverezhetnek_el_egy_ritka_Bugattit","timestamp":"2021. február. 18. 12:45","title":"Milliárdokért árverezhetnek el egy ritka Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfinek azért is felelnie kell, mert molesztált egy 13 éves fiút a badacsonyi strandon.","shortLead":"Az 51 éves férfinek azért is felelnie kell, mert molesztált egy 13 éves fiút a badacsonyi strandon.","id":"20210217_Kiskoru_meztelen_kep_gyermekpornografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02cd75-479c-4c11-91de-3ef16091ac32","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Kiskoru_meztelen_kep_gyermekpornografia","timestamp":"2021. február. 17. 10:16","title":"Egy gyereknek fizetett egy férfi, hogy meztelen képeket készíthessen róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság mást mutat.","shortLead":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság...","id":"20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82163b8-07d3-4a17-953a-dc85871fbd79","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","timestamp":"2021. február. 17. 20:18","title":"2018-ban öt SZFE-hallgató passziválta a félévét, idén 86","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli...","id":"20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ae81f5-2257-458f-b0c7-334478344482","keywords":null,"link":"/360/20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","timestamp":"2021. február. 17. 07:57","title":"Radar360: Szíjj László vagyona és a bitcoin is rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","shortLead":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","id":"20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5226dd-9274-4505-bcf1-23c479bd534c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","timestamp":"2021. február. 16. 19:33","title":"Az Apple-rajongókat is lázba hozhatja a fotó, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]