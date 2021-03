Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","shortLead":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","id":"20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a20cc1-440c-4373-b729-89b0a855071c","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","timestamp":"2021. március. 19. 21:43","title":"Hatszázalékos béremelést kérnek a BKV szakszervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","shortLead":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","id":"20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33f8943-7054-4dec-aa13-86ddaa5fa333","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","timestamp":"2021. március. 19. 14:05","title":"Hiányzott már egy kis Trónok harca? Három előzménysorozat is jön hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec1ba81-e06b-4c8f-b24c-65c6bbe36ac8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben összesen hét autó ütközött össze, de csodával határos módon senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben összesen hét autó ütközött össze, de csodával határos módon senki nem sérült meg.","id":"20210319_m5_os_autopalya_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec1ba81-e06b-4c8f-b24c-65c6bbe36ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b40dd-7b46-4f70-b024-214ccad60391","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_m5_os_autopalya_baleset","timestamp":"2021. március. 19. 09:53","title":"Többeknek nekiment egy forgalommal szemben autózó bolgár sofőr az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","shortLead":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","id":"20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a842e25-319a-4f3a-b5a6-28848c1f1a87","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","timestamp":"2021. március. 19. 09:21","title":"Nemi erőszakkal vádolják a Szólíts a neveden színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a2a4d-818d-4c41-a684-1300b2a3e194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egzotikus ételkülönlegességként árulta a cápákat.","shortLead":"Egzotikus ételkülönlegességként árulta a cápákat.","id":"20210319_vedett_capak_egy_new_yorki_pinceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a2a4d-818d-4c41-a684-1300b2a3e194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bc895-47c4-41ab-bc7c-45d5c2b513d8","keywords":null,"link":"/elet/20210319_vedett_capak_egy_new_yorki_pinceben","timestamp":"2021. március. 19. 12:54","title":"A pincéjében tenyésztett cápákat egy New York-i férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","shortLead":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","id":"20210319_havazas_ho_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31c30b-e86c-434e-bc21-c0d9441f335a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_havazas_ho_budapest","timestamp":"2021. március. 19. 11:59","title":"Az ország több pontján is havazni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","shortLead":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50e8aeb-d64f-46c2-9991-5883414636e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 19. 07:44","title":"Újabb 213 áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áldozatokat képviselő csoportok szerint még ez a szám is csak a jéghegy csúcsa.","shortLead":"Az áldozatokat képviselő csoportok szerint még ez a szám is csak a jéghegy csúcsa.","id":"20210319_Tizezernel_is_tobb_aldozata_lehet_az_egyhazi_visszaeleseknek_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af75831b-4bfe-4d7b-a513-cc471db45cbb","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Tizezernel_is_tobb_aldozata_lehet_az_egyhazi_visszaeleseknek_Franciaorszagban","timestamp":"2021. március. 19. 11:05","title":"Tízezernél is több áldozata lehet az egyházi visszaéléseknek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]