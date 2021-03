Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","shortLead":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","id":"20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157eebd-d5c4-4867-b8d2-730f62571ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 22. 18:01","title":"Gulyás Gergely: Felelőtlenség és nem elfogadható az, hogy valaki most jár Dubajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem a kormány által preferált szakok állnak a felvételizők vágy­álmainak középpontjában – derül ki a friss jelentkezési adatokból.","shortLead":"Nem a kormány által preferált szakok állnak a felvételizők vágy­álmainak középpontjában – derül ki a friss jelentkezési...","id":"20210324_Nekifutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebae1f-a6cf-4c49-9fff-eefedefff95e","keywords":null,"link":"/360/20210324_Nekifutas","timestamp":"2021. március. 24. 11:00","title":"A felsőoktatásban az ellenkezője történik annak, amit a kormány sikerpropagandája állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava kikérte és megkapta a majdnem kétoldalas pályázatot.","shortLead":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava...","id":"20210323_ethnofitness_edzes_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443273e7-1a22-4426-bc2d-e81a6421201b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_ethnofitness_edzes_kasler","timestamp":"2021. március. 23. 07:27","title":"12 millió forintot adott Kásler az ethnofitness edzés kidolgozására, most kiderült, mi áll a pályázatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet nyújtó viseletet. ","shortLead":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet...","id":"202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0addc47-f201-4b8b-9d84-95d29a160e72","keywords":null,"link":"/360/202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","timestamp":"2021. március. 23. 15:15","title":"Vírusálló trend: sikkes kényelem luxusminőségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","shortLead":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","id":"20210323_boulder_lovoldozes_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f298e97-3d7c-4504-a1a2-c44e1b12829a","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_boulder_lovoldozes_usa","timestamp":"2021. március. 23. 05:20","title":"Legalább 10 ember meghalt egy amerikai áruházi lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","id":"20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0bef98-c912-486e-85b4-46698eec80b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 23. 10:35","title":"Lavrov most Kínában hibáztatja az Európai Uniót a kapcsolatok megromlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen is hatékony.","shortLead":"A PF-07321332 nevű gyógyszerjelölt megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben, és a HIV vagy a hepatitisz C ellen...","id":"20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f06f89-325e-48d9-8ad3-ab17cb4bed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Pfizer_szajon_at_szedheto_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2021. március. 23. 18:33","title":"A Pfizer elkezdte tesztelni a szájon át szedhető koronavírus elleni gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","shortLead":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","id":"20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d1311-ca2a-4624-b72e-887c2de1af1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","timestamp":"2021. március. 22. 19:03","title":"Videó: Guruló csokispolccal ejti csapdába a vásárlókat egy amerikai bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]