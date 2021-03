Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22fde316-dd8f-4dd9-8651-95d82a90ce9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett férfiak a lépcsőházban lopták meg áldozataikat, összesen csaknem 700 000 forint értékben zsákmányoltak ékszereket.","shortLead":"A többszörösen büntetett férfiak a lépcsőházban lopták meg áldozataikat, összesen csaknem 700 000 forint értékben...","id":"20210325_Idos_nok_rablas_lepcsohaz_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22fde316-dd8f-4dd9-8651-95d82a90ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5465ed4f-e53d-43f0-b0e8-474a3f74b8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Idos_nok_rablas_lepcsohaz_Budapest","timestamp":"2021. március. 25. 10:32","title":"Idős nőket követett és rabolt ki két férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80ca3be-c414-4e81-8293-1a12626c55a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet azt mondani, hogy a világ legfontosabb séfversenye, a Bocuse d’Or szervezőinek ne lenne humora.","shortLead":"Nem lehet azt mondani, hogy a világ legfontosabb séfversenye, a Bocuse d’Or szervezőinek ne lenne humora.","id":"20210326_Bocuse_dOr_verseny_tema_2021_szakacsverseny_veres_istvan_sef_szell_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80ca3be-c414-4e81-8293-1a12626c55a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea53830-4551-4962-9f83-b285006dda6a","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Bocuse_dOr_verseny_tema_2021_szakacsverseny_veres_istvan_sef_szell_tamas","timestamp":"2021. március. 26. 11:23","title":"Meglepő, vicces és nagyon aktuális a legfontosabb szakácsverseny idei témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina érkezése után kirobbant ellentétek a kormány szétesését vetítik előre. A magyar pártok viszont a jelek szerint összefogtak.","shortLead":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina...","id":"20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e4c1fe-ab2f-425a-bd8f-4681cc2afcf3","keywords":null,"link":"/360/20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","timestamp":"2021. március. 25. 16:30","title":"Már nemzetbiztonsági kockázatot jelent a kormányzati káosz Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki az Apple-re. A vád: szabadalomsértés, az érintett a Personalized Media Communications.","shortLead":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki...","id":"20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16d630-fd3b-4db5-b093-d3bf40f808e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","timestamp":"2021. március. 26. 10:03","title":"Milliárdokat fizethet az Apple szabadalomsértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült összeveszniük. Az uniós tagállami vezetők az amerikai elnökkel is tárgyaltak.","shortLead":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült...","id":"20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544fb52-b528-41e9-a670-47cb451de622","keywords":null,"link":"/eurologus/20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","timestamp":"2021. március. 26. 04:30","title":"Áprilisban közel másfélszer annyi oltást kap az EU, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Bloomberg szerint sok légitársaság csődbe mehet, ha ez a nyár is olyan lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"A Bloomberg szerint sok légitársaság csődbe mehet, ha ez a nyár is olyan lesz, mint a tavalyi.","id":"20210326_80_milliard_dollaros_allami_tamogatas_kell_hogy_ne_menjenek_csodbe_a_legitarsasagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450171e2-0368-4a91-a098-f1ae66c24acc","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_80_milliard_dollaros_allami_tamogatas_kell_hogy_ne_menjenek_csodbe_a_legitarsasagok","timestamp":"2021. március. 26. 14:31","title":"80 milliárd dolláros állami támogatás kell, hogy ne menjenek csődbe a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","shortLead":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","id":"20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c8e12f-90d6-43a5-9675-48cd228bb2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","timestamp":"2021. március. 25. 17:07","title":"Lehet bitcoinért Teslát venni, de még szerintük sem feltétlen okos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","shortLead":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","id":"20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412727e-aae8-4c37-aafe-7fd6a4970bd9","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","timestamp":"2021. március. 25. 19:41","title":"Nem állt ki a magyar sportlövő csapat a világkupa döntőjére, mert összevesztek a tagok egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]