Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen hatmillió forintot készül szétosztani az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók között.","shortLead":"Összesen hatmillió forintot készül szétosztani az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók között.","id":"20210326_haziorvos_Erzsebetvaros_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd38a14-c267-4217-85a0-0d475a978003","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_haziorvos_Erzsebetvaros_tamogatas","timestamp":"2021. március. 26. 18:39","title":"109 ezer forintot kapnak a háziorvosok Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743f56c-8fa4-40fd-86c1-6dda1699ac34","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","timestamp":"2021. március. 27. 09:23","title":"Ismét 10 ezer felett az új fertőzöttek száma, elhunyt 253 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac turisztikai miniszter szombaton.","shortLead":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac...","id":"20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97daed42-4308-46d0-a38f-6f30fc267df5","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","timestamp":"2021. március. 27. 14:57","title":"A horvátok már nagyon készülnek rá, hogy fogadhassák a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült összeveszniük. Az uniós tagállami vezetők az amerikai elnökkel is tárgyaltak.","shortLead":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült...","id":"20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544fb52-b528-41e9-a670-47cb451de622","keywords":null,"link":"/eurologus/20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","timestamp":"2021. március. 26. 04:30","title":"Áprilisban közel másfélszer annyi oltást kap az EU, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","shortLead":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","id":"20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa58c0-908b-4d28-8887-d3f268148206","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","timestamp":"2021. március. 25. 19:22","title":"Videón, ahogy kirabolnak egy pécsi dohányboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szabadság napjának a megünneplésére készül a fehérorosz ellenzék, tiltakozó akciót szerveznek szombatra a főváros szívébe.","shortLead":"A szabadság napjának a megünneplésére készül a fehérorosz ellenzék, tiltakozó akciót szerveznek szombatra a főváros...","id":"20210325_feheroroszorszag_minszk_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42c4e87-c00f-418b-a802-4b1fdb9c1e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_feheroroszorszag_minszk_tuntetes","timestamp":"2021. március. 25. 18:38","title":"Komoly megmozdulásra készül a fehérorosz ellenzék, a karhatalom erőket von össze Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet nem jön jól neki, mivel a már lezárult mellett egy újabb perben is szeretné bizonyítani, hogy nem volt erőszakos Amber Heard színésznővel.","shortLead":"Az ítélet nem jön jól neki, mivel a már lezárult mellett egy újabb perben is szeretné bizonyítani, hogy nem volt...","id":"20210325_Johnny_Depp_ujabb_fontos_csatat_vesztett_a_felesegveresi_ugyeben_amber_heard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba34bba-1c3b-48f2-92cb-aec1d4193fa1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Johnny_Depp_ujabb_fontos_csatat_vesztett_a_felesegveresi_ugyeben_amber_heard","timestamp":"2021. március. 25. 17:11","title":"Johnny Depp újabb fontos csatát vesztett a feleségverési ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]