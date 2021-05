Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"Kelemen Anita (Bankmonitor)","category":"gazdasag","description":"Lakáshitel igénylését megelőzően sok mindennek utánanézünk és megkérdezünk, de valóban mindenre gondolunk? Nagyon sok esetben derülnek ki ugyanis olyan információk a hitelbírálat során, amelyekre fény derülhetett volna az igénylés előtt, ha körültekintőbben járunk el. A legtöbb esetben a térképmásolat ellenőrzése marad el, pedig érdemes lenne már az elején vetni rá néhány pillantást. A Bankmonitor szakértői összeszedték, mire érdemes figyelni a térképmásolattal kapcsolatban.","shortLead":"Lakáshitel igénylését megelőzően sok mindennek utánanézünk és megkérdezünk, de valóban mindenre gondolunk? Nagyon sok...","id":"20210528_Akar_el_is_bukhatjuk_a_lakashitelt_ha_nem_stimmel_a_terkepmasolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa1ca0-57bf-4212-b14f-6beef08fd061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Akar_el_is_bukhatjuk_a_lakashitelt_ha_nem_stimmel_a_terkepmasolat","timestamp":"2021. május. 28. 15:10","title":"Akár el is bukhatjuk a lakáshitelt, ha nem stimmel a térképmásolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","shortLead":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","id":"20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a74aba-cb95-4f93-bf44-f41908ba1eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","timestamp":"2021. május. 29. 21:56","title":"Boris Johnsonnak komoly aggályai vannak az emberi jogok és a sajtószabadság magyarországi helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fapados légitársaság új, magyarországi leányvállalatot hozott létre.","shortLead":"A fapados légitársaság új, magyarországi leányvállalatot hozott létre.","id":"202121_wizz_air_innovation_budapesti_bazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cbe07e-f754-4740-91a1-bc6dbc03d2cd","keywords":null,"link":"/360/202121_wizz_air_innovation_budapesti_bazis","timestamp":"2021. május. 29. 11:15","title":"Megszenvedte a járványévet, de fejlesztve menekül előre a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","shortLead":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","id":"20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3335af-781e-4dbf-b647-acb5ba7f33ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. május. 28. 05:56","title":"Gócpontokban terjed az indiai vírusvariáns Nagy-Britanniában, de nem kerülnek miatta többen kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30 millió fontos örökségből, aki elhagyta az angol királyi családot, és egy interjúban rasszizmussal vádolta meg azt.

","shortLead":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30...","id":"20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac70519-802e-451f-902c-913ba950bfca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","timestamp":"2021. május. 28. 18:30","title":"Harry herceg is kaphat nagyapja örökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","shortLead":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","id":"20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62933ccd-3d9d-491d-beb2-ee15ad51032a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2021. május. 28. 09:47","title":"KSH: 289 ezer forint a magyar nettó átlagkereset, az orvosi béremelés is megdobta az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b24c8b-da62-4d42-af38-8a0088268651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önbíráskodás miatt vették őrizetbe a lap szerint.","shortLead":"Önbíráskodás miatt vették őrizetbe a lap szerint.","id":"20210528_tek_tasnadi_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b24c8b-da62-4d42-af38-8a0088268651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c924587-b1e2-40b8-96cf-a9d39ad73a5e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_tek_tasnadi_peter","timestamp":"2021. május. 28. 19:23","title":"Magyar Nemzet: Elvitte a TEK Tasnádi Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat is kaphatnak értük.","shortLead":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat...","id":"20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff832f2-7d17-45ec-b7d1-a1590736a81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","timestamp":"2021. május. 29. 08:03","title":"Arra kéri az egyik mobilgyártó, tervezzen neki háttérképet – 2,8 millió forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]