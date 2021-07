Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d71c37c-13ad-406b-bf70-dc89d5f006ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy nappal ezelőtti hírek még húsz eltűntről szóltak.","shortLead":"Az egy nappal ezelőtti hírek még húsz eltűntről szóltak.","id":"20210705_japan_foldcsuszamlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d71c37c-13ad-406b-bf70-dc89d5f006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918c5ca-3437-4cf9-88bb-04bba42f1512","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_japan_foldcsuszamlas","timestamp":"2021. július. 05. 06:45","title":"Száznál is többen tűntek el a japán földcsuszamlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","shortLead":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","id":"20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14df6-c62c-49e0-8064-00087a7a0b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","timestamp":"2021. július. 05. 18:44","title":"Matolcsy György csak közepest adott a kormány válságkezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7dfcbf9-e852-4c2a-a51a-a505777e05b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Július elsejétől több, egyszer használatos műanyag termék forgalmazását tiltották meg, de sok más használatát is korlátozzák, vagy legalábbis jól megadóztatják. A szabálymódosítás után természetes alapú ételtartókat próbáltunk ki, hogy mennyire bírják a gyűrődést. Mikróztuk, sütöttünk, salátaöntettel áztattunk – itt a hvg.hu tesztje.","shortLead":"Július elsejétől több, egyszer használatos műanyag termék forgalmazását tiltották meg, de sok más használatát is...","id":"20210704_teszt_alternativ_eteltarolo_muanyagtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7dfcbf9-e852-4c2a-a51a-a505777e05b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04530919-abd0-459d-bcb1-f546e4e9fc38","keywords":null,"link":"/zhvg/20210704_teszt_alternativ_eteltarolo_muanyagtorveny","timestamp":"2021. július. 04. 17:00","title":"Forró sütő, olajos öntet, éles kés: alternatív ételtartókat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","shortLead":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","id":"20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41133d6-7339-4d44-88eb-929e8ce36a45","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","timestamp":"2021. július. 05. 10:29","title":"Kamerával kaptak rajta egy autóst, aki 20 zsák szemetet rakott le az M3-as autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze, így nem támaszkodik (annyira) a konkurens cégek megoldására. Hogy mi ez? A Brave Search, egy vadonatúj kereső, amelyet bárki kipróbálhat.","shortLead":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze...","id":"20210705_brave_search_kereso_bongeszes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a47446-2d82-4a30-adc7-df9d1d771731","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_brave_search_kereso_bongeszes","timestamp":"2021. július. 05. 09:03","title":"Próbálja ki a Google helyett: elindult egy új kereső, ami kevésbé kíváncsiskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","shortLead":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","id":"20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3bf82-c2e2-4530-8ec0-ff7158a864c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","timestamp":"2021. július. 05. 10:10","title":"Friss képeken a Volkswagen elektromos hippibusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ami a tengerentúlon történik, az világszerte megszabja a demokrácia jövőjét – mutat rá Larry Diamond politikai elemző a Foreign Affairs-ben.","shortLead":"Ami a tengerentúlon történik, az világszerte megszabja a demokrácia jövőjét – mutat rá Larry Diamond politikai elemző...","id":"20210704_Amerikai_elemzo_Katasztrofalis_kovetkezmenyekkel_jarna_ha_Amerikaban_megremegne_a_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20581e4c-a9bb-4d45-bb6b-2ddd3d05c3a1","keywords":null,"link":"/360/20210704_Amerikai_elemzo_Katasztrofalis_kovetkezmenyekkel_jarna_ha_Amerikaban_megremegne_a_demokracia","timestamp":"2021. július. 04. 09:00","title":"Amerikai elemző: Katasztrofális következményekkel járna, ha Amerikában megremegne a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f531d7b-7b1d-47a3-a611-7eb44cfa3257","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan befolyásolhatják a boldogsággal kapcsolatos beidegződéseinket és elvárásainkat a családi minták és a környezet? ","shortLead":"Hogyan befolyásolhatják a boldogsággal kapcsolatos beidegződéseinket és elvárásainkat a családi minták és a környezet? ","id":"20210704_A_boldogtalansag_mint_kovetendo_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f531d7b-7b1d-47a3-a611-7eb44cfa3257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d425af6c-018b-493b-a45d-423520bf9c3e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210704_A_boldogtalansag_mint_kovetendo_minta","timestamp":"2021. július. 04. 20:15","title":"A boldogtalanság mint követendő minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]