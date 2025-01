Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának első elnökhelyettese Budapest mellett.","shortLead":"Orbán nagyszerű viszonyt ápolt Trumppal, és Putyinnal is jó kapcsolatban van –érvelt Vlagyimir Dzsabarov, az orosz...","id":"20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"a604f31b-ea38-45e7-a09c-7f6fbef50d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_trump-putyin-talalkozo-budapest-mint-helyszin-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 14:06","title":"Budapest lehetne a Trump–Putyin-találkozó helyszíne egy orosz tisztviselő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes idejére, de a köztársasági elnök csak három napig tartózkodott a francia fővárosban. Magyar Péter most felvetette: a pénzt vissza kellene fizetnie az adófizetőknek. ","shortLead":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes...","id":"20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630.jpg","index":0,"item":"96845dfd-0e98-443a-a3ab-2e02257b33d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Elnök úr, ilyenkor nem kéne megszólalni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket veszítjük el a kevés mozgás következtében, és miként befolyásolja a mentális állapotunk a mozgásszervi problémáinkat? Mi az az exercise snack, és miért kellene úgy, mint egy falat kenyér? Miért tévedés, hogy az úszás a gerincbetegek Szent Grálja, és hogyan kellene jól mozognunk? Ádám Judit gyógytornásztól és Almásy Csilla gyógytornász-fizioterapeutától szinte mindent megtudtunk a gerinc egészségmegőrzéséről, amit csak lehet.","shortLead":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket...","id":"20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0.jpg","index":0,"item":"212d05fb-fba9-4888-b6e8-e6e2e4273e5a","keywords":null,"link":"/360/20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","timestamp":"2025. január. 10. 15:00","title":"„Nem az az érdekes, hogyan ülsz, hanem hogy tíz-húsz percenként mozdulj meg” – minden, amit megtehetünk a gerincünk egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozóknak a lap szerint december közepén szóltak, hogy vagy átmennek a kommunikációs feladatok elvégzésére újonnan létrehozott Tájékoztatási és Információs Központhoz, vagy megszűnik a munkaviszonyuk.","shortLead":"A dolgozóknak a lap szerint december közepén szóltak, hogy vagy átmennek a kommunikációs feladatok elvégzésére újonnan...","id":"20250110_kommunikacios-szakemberek-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-tavozas-hatterintermenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"ef0837de-caa7-4572-b5f3-b9be058ed0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_kommunikacios-szakemberek-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-tavozas-hatterintermenyek","timestamp":"2025. január. 10. 12:51","title":"Portfolio: Kommunikációs munkatársak sora hagyta ott Lázár tárcájának háttérintézményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban annak egyik funkciójára, amelyik állítólag hamis és félrevezető hírösszefoglalókat küld az iPhone-felhasználóknak.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az Apple mesterségesintelligencia-technológiájára, az Apple Intelligence-re, pontosabban...","id":"20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"27624d7c-e7d8-4068-820c-759aaf5efc76","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-hamis-hirosszefoglalo-alhirek","timestamp":"2025. január. 11. 14:03","title":"Álhíreket küld az iPhone-okra az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d59f918-19e1-488e-9407-c0d05e34596e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az intézmény maga számolt be arról, hogy minden ECMO-ja foglalt, 1-2 éves kisgyerekeket kezelnek a gépeken, mindegyiküket több mint egy hete.","shortLead":"Az intézmény maga számolt be arról, hogy minden ECMO-ja foglalt, 1-2 éves kisgyerekeket kezelnek a gépeken...","id":"20250111_Heim-Pal-korhaz-extrem-minden-mutudon-kisgyerekeket-tartanak-eletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d59f918-19e1-488e-9407-c0d05e34596e.jpg","index":0,"item":"eb971ed0-69a4-4cd1-84e5-292c8606b0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Heim-Pal-korhaz-extrem-minden-mutudon-kisgyerekeket-tartanak-eletben","timestamp":"2025. január. 11. 08:08","title":"„Extrém és ritka” helyzet a Heim Pál-kórházban: minden műtüdőn kisgyerekeket tartanak életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás az élet legtöbb területére hatással van: a gazdaságtól az emberek környezetén át egészen az alvási szokásokig sok mindent érinthet. Azonban az egyre melegebb napoknak olyan társadalmi hatásai is vannak, amelyekről ritkábban esik szó. Ilyen a hőmérséklet-növekedés és a termékenység kapcsolata is.","shortLead":"A klímaváltozás az élet legtöbb területére hatással van: a gazdaságtól az emberek környezetén át egészen az alvási...","id":"20250109_klimavaltozas-eghajlatvaltozas-homerseklet-novekedes-terhesseg-termekenyseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"e98cc1a6-ef11-43b9-997c-6f900e7a8c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_klimavaltozas-eghajlatvaltozas-homerseklet-novekedes-terhesseg-termekenyseg-hatasok","timestamp":"2025. január. 09. 20:03","title":"A terhességekre is súlyos hatással lesz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2024 áprilisában ígért javítást egy, az iPhone-ok ébresztőjét érintő problémához. A cég azonban úgy tűnik, nem vette elég komolyan a hibát, mert az még mindig sokaknál jelentkezik – ráadásul különböző formákban.","shortLead":"Az Apple még 2024 áprilisában ígért javítást egy, az iPhone-ok ébresztőjét érintő problémához. A cég azonban úgy tűnik...","id":"20250110_apple-iphone-ebreszto-hiba-javitas-panaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7.jpg","index":0,"item":"bf0640bd-8dcb-4ce7-a8c1-2444e1e56560","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_apple-iphone-ebreszto-hiba-javitas-panaszok","timestamp":"2025. január. 10. 14:03","title":"Közel egy év sem volt elég az Apple-nek, hogy javítsa az iPhone-ok hibás ébresztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]