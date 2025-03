Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel üzemanyag helyett metanollal működik.","shortLead":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel...","id":"20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4.jpg","index":0,"item":"a92ef2ac-c8af-4e39-ac8e-e3d768152437","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","timestamp":"2025. március. 04. 16:03","title":"1953 tonnás gépszörny: megépült a gigantikus hajómotor, megoldhatja a hajózás egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","shortLead":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","id":"20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06.jpg","index":0,"item":"64143545-7fc8-43f2-bef0-2e354e844477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 04. 08:24","title":"Még egy őrült kamerás mobil érkezik, kezünkben a legújabb Realme, cserélhető objektívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni az árcsökkentési terveikkel.","shortLead":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni...","id":"20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"e2ef1f29-6ba3-45e7-98e9-14ea20ece41e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","timestamp":"2025. március. 05. 10:18","title":"Ketyeg az óra! – elküldte a selyemzsinórt a boltoknak Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kamatcsökkentésre nem nagyon érdemes készülni mostanában, de a klasszikus jegybanki feladatokon kívüli munkákból kevesebb lesz az új MNB-elnök szerint.","shortLead":"Kamatcsökkentésre nem nagyon érdemes készülni mostanában, de a klasszikus jegybanki feladatokon kívüli munkákból...","id":"20250304_Varga-Mihaly-MNB-Matolcsy-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"66bba0b8-78bc-4a00-a681-7c954bcb49e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Varga-Mihaly-MNB-Matolcsy-Gyorgy","timestamp":"2025. március. 04. 11:45","title":"Munkába állt Varga Mihály, és megírta, mit fog az MNB másképp csinálni, mint Matolcsy György idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nőni fog a reálbér 2025-ben, de nagyon sok vállalatnál csak jelzésértékű a fizetésemelés, olyan is bőven akad, ahol egyáltalán nem emelik a béreket. Azt is megmérte a GKI, hogy ágazatonként és cégméret szerint mekkora emelést terveznek.","shortLead":"Nőni fog a reálbér 2025-ben, de nagyon sok vállalatnál csak jelzésértékű a fizetésemelés, olyan is bőven akad, ahol...","id":"20250304_GKI-beremeles-fizetes-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918.jpg","index":0,"item":"e4a5483c-ab51-49c5-9f3a-a5a17d66b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_GKI-beremeles-fizetes-berek","timestamp":"2025. március. 04. 07:52","title":"GKI: A magyar cégek alig több, mint fele ad idén olyan béremelést, ami tartja a lépést az árak száguldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5426a862-0964-4386-9a47-5a4652e2773e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra jelölt színész Andrzej Duda elnöktől kapta meg az állampolgárságot. ","shortLead":"Az Oscar-díjra jelölt színész Andrzej Duda elnöktől kapta meg az állampolgárságot. ","id":"20250305_jesse-eisenberg-rokonszenvedes-lengyel-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5426a862-0964-4386-9a47-5a4652e2773e.jpg","index":0,"item":"597bae4b-0c62-4da0-84b2-56c941baed5b","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_jesse-eisenberg-rokonszenvedes-lengyel-allampolgarsag","timestamp":"2025. március. 05. 14:51","title":"Lengyel állampolgár lett Jesse Eisenberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e08c3d-a947-40e5-ad8c-916d74431764","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton egy Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy a bankok indokolatlanul nagy mértékben emelték a számladíjakat. Ha kell, akkor a kormány lépni fog. De ténylegesen milyen mértékben emelkedtek a számladíjak?","shortLead":"Nagy Márton egy Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy a bankok indokolatlanul nagy mértékben emelték a számladíjakat. Ha...","id":"20250304_bank-szamlakoltseg-allami-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e08c3d-a947-40e5-ad8c-916d74431764.jpg","index":0,"item":"b1e93731-72c3-4289-947a-49da53c4821e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_bank-szamlakoltseg-allami-korlatozas","timestamp":"2025. március. 04. 11:18","title":"Jelentősen emelkedtek a számlaköltségek: jöhet az állami korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]