[{"available":true,"c_guid":"e65f420f-cd7c-4a0a-a5b5-591a0a07373b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a pedagógus valótlan nyilatkozatot tett. ","shortLead":"A tárca szerint a pedagógus valótlan nyilatkozatot tett. ","id":"20250318_Jozsef-Attila-dij-nyomozas-molesztalas-visszavonas-kulturalis-es-innovacios-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e65f420f-cd7c-4a0a-a5b5-591a0a07373b.jpg","index":0,"item":"15836178-9ecd-484c-8419-432584054f0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Jozsef-Attila-dij-nyomozas-molesztalas-visszavonas-kulturalis-es-innovacios-miniszterium-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 11:05","title":"Visszavonja a minisztérium az állami díjat, amit egy olyan tanárnak adtak, akivel szemben molesztálás miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","shortLead":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","id":"20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2.jpg","index":0,"item":"0d194dd0-32af-46b2-bbe8-7a411ff3864f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","timestamp":"2025. március. 18. 13:57","title":"Minden tizedik magyar nagyvállalat leépítést tervez idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","shortLead":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","id":"20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518.jpg","index":0,"item":"e0cf96f9-ecbb-4afe-ae2f-116728f0d70c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Durván lecsökkentette az ovisok ebédjét a közétkeztető, majd sikerként adta el az önkormányzat, hogy visszaállították az adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","id":"20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f.jpg","index":0,"item":"dd35f2e8-0260-4b3f-893e-0f9bbf981782","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Conor McGregor a Fehér Házban járt, ahol bevándorlásellenes nézeteit fejtegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt, amit egy cég ajánlott fel számukra – írja a 444.hu. ","shortLead":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt...","id":"20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2.jpg","index":0,"item":"19839ec2-ec41-45b3-af9a-29d6cb7e2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","timestamp":"2025. március. 19. 12:17","title":"Mikróra és hűtőre gyűjtenek a mentőknek, hogy megehessék a nekik felajánlott ételt, a mentőszolgálat szerint ez provokáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","id":"20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe.jpg","index":0,"item":"ebb0321c-5395-4504-9bf4-6a5e1936bb30","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","timestamp":"2025. március. 18. 10:36","title":"Törvényt sérthetett a Kúria elnöke, amikor indoklás nélkül felfüggesztett egy tanácselnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig a Samsung is küzdhet problémákkal, és a cég ügyvezető elnökének komor hangú videoüzenete szerint küzd is.","shortLead":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig...","id":"20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"3413a4f9-c734-405a-8161-7c79ba6c9887","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","timestamp":"2025. március. 19. 20:03","title":"„A Samsung túléléséről van szó” – kongatja a vészharangot a vállalat elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]