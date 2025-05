Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott állapotától. Pedig jótékonykodni lehetne rongyrázás nélkül is.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott...","id":"20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba.jpg","index":0,"item":"e92921ad-d318-42ef-8a72-19175d2a0453","keywords":null,"link":"/360/20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","timestamp":"2025. május. 19. 13:51","title":"A Dior táska nem való a kórházba – Várkonyi Andreának lenne mit tanulnia Katalin hercegnétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett újraszámolta a kereseti statisztikákat 2019-ig visszamenőleg, de ez nem okozott jelentős változást.","shortLead":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett...","id":"20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"d6efef73-accc-4e14-8e47-1060b46ee4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","timestamp":"2025. május. 20. 09:20","title":"A KSH új definícióval számolja a nettó átlagkeresetet, mindjárt magasabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban: soha nem repült még egyszerre, koordináltan annyi drón, mint április végén Saigon felett.","shortLead":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban...","id":"20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff.jpg","index":0,"item":"d72f78af-11ec-45a8-86d9-3c440db3f0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","timestamp":"2025. május. 20. 11:03","title":"Videón a Guinness-rekord: 10 518 drón repült egyszerre Vietnám felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem érdemes számolni az iOS 19 júniusi bemutatóján.","shortLead":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem...","id":"20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"3cd72872-4d38-4bcf-96df-095c2bfe2fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","timestamp":"2025. május. 19. 18:03","title":"Idén sem érdemes várni az Apple tavaly beharangozott újdonságait – de jöhet egy fontos változás az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","id":"20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156.jpg","index":0,"item":"50ca46ab-e0db-4c2b-952a-ac79deb17480","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","timestamp":"2025. május. 20. 09:21","title":"Kínzás a tiszalöki börtönben: csilis kesztyűvel vizsgált aranyeret az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","shortLead":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","id":"20250519_izrael-sziria-eli-cohen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3.jpg","index":0,"item":"fa3ec42e-62f3-454c-9158-25f8bf66d766","keywords":null,"link":"/elet/20250519_izrael-sziria-eli-cohen","timestamp":"2025. május. 19. 14:26","title":"Hatvan év után megtalálták a Szíriában kivégzett izraeli kém, Eli Cohen személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2194376-220e-4bf5-8cb9-9935597df552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb kapcsolatban akkor indul el a hanyatlás, amikor a felek már nem kérdeznek többet őszintén egymástól. Íme öt kérdés, amellyel új életet lehelhetünk párkapcsolatunkba.","shortLead":"A legtöbb kapcsolatban akkor indul el a hanyatlás, amikor a felek már nem kérdeznek többet őszintén egymástól. Íme öt...","id":"20250520_parkapcsolat-gondok-kommunikacio-bizalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2194376-220e-4bf5-8cb9-9935597df552.jpg","index":0,"item":"39b6a013-6473-4ec0-b9c7-6ad6217b3876","keywords":null,"link":"/elet/20250520_parkapcsolat-gondok-kommunikacio-bizalom","timestamp":"2025. május. 20. 07:01","title":"5 fontos kérdés, amit a párok ritkán tesznek fel egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14cc3d-cc7b-4958-bd9a-6436eb1f6e85","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A módosító további korlátozások eltörlésével is használhatóbbá tenné az egészség- és önsegélyező pénztárakat.","shortLead":"A módosító további korlátozások eltörlésével is használhatóbbá tenné az egészség- és önsegélyező pénztárakat.","id":"20250519_torvenymodosito-egeszseg-es-onsegelyezo-penztarak-180-napos-varakozasi-ido-eltorlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b14cc3d-cc7b-4958-bd9a-6436eb1f6e85.jpg","index":0,"item":"a53311e9-3c49-4714-b91a-07599c5fa6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_torvenymodosito-egeszseg-es-onsegelyezo-penztarak-180-napos-varakozasi-ido-eltorlese","timestamp":"2025. május. 19. 14:19","title":"Egy új törvénymódosító eltörölné a 180 napos várakozási időt az egészségpénztáraknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]