Politikai blöff vagy jogilag kivitelezhető az amnesztia, amit Magyar Péter ígért a Pride-on vonulóknak?

Februárban Orbán Viktor még azt üzente a Pride szervezőinek, hogy ne is bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével, júniusban ennek ellenére több százezer ember vonult fel a Budapest Büszkeség napján. A helyszínen beszélgettünk olyanokkal, akik most voltak először a felvonuláson, de még elbizonytalanodott Mi Hazánk-szavazóval is.