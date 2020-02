Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93cc9b5e-3ed0-435a-9375-244bd1abb27f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tisztelgő ünnepség Bryant személyes életének és sportkarrierjének epizódjait felelevenítő filmmel kezdődött, majd Beyoncé énekelt.","shortLead":"A tisztelgő ünnepség Bryant személyes életének és sportkarrierjének epizódjait felelevenítő filmmel kezdődött, majd...","id":"20200225_Tobb_tizezren_bucsuztak_Kobe_Bryanttol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93cc9b5e-3ed0-435a-9375-244bd1abb27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192f5e91-4cb7-44a6-8cda-a70b44418899","keywords":null,"link":"/sport/20200225_Tobb_tizezren_bucsuztak_Kobe_Bryanttol","timestamp":"2020. február. 25. 05:30","title":"Több tízezren búcsúztak Kobe Bryanttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de gyakran az eladó sem tudja megmondani, eredeti-e, vagy csupán jó minőségű másolat. ","shortLead":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de...","id":"202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc88665-6af1-4ad9-930d-2351f95eae60","keywords":null,"link":"/360/202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","timestamp":"2020. február. 26. 10:00","title":"Csak bele kell tenni egy dobozba a cipőt, és rögtön kiderül, tényleg márkás-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A címet egyszerre tizenkét művész viselheti, Jordán Tamást a február elsején elhunyt Andorai Péter helyére választották.","shortLead":"A címet egyszerre tizenkét művész viselheti, Jordán Tamást a február elsején elhunyt Andorai Péter helyére választották.","id":"20200225_jordan_tamas_nemzet_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccbfef-4b99-4e34-bd3f-18b59cceaa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_jordan_tamas_nemzet_szinesze","timestamp":"2020. február. 25. 16:39","title":"A nemzet színészévé választották Jordán Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","shortLead":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","id":"20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6090b81f-ee28-4e77-abbd-afc1c44d5c61","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","timestamp":"2020. február. 26. 14:13","title":"Felgyújtotta magát egy tüntető Kijevben (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","shortLead":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","id":"20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7454606-2e0b-413d-ba33-1cc61859b493","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Olykor elég egy kis doboz a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb7a57d-63b3-4896-80a0-a18b12384da1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tirolban két ember mintái pozitívak lettek, és tovább vizsgálnak egy linzi férfit is.","shortLead":"Tirolban két ember mintái pozitívak lettek, és tovább vizsgálnak egy linzi férfit is.","id":"20200225_ausztria_koronavirus_gyanus_paciensek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb7a57d-63b3-4896-80a0-a18b12384da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa1ae4-de08-4927-aa19-8e7a24e7e25e","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_ausztria_koronavirus_gyanus_paciensek","timestamp":"2020. február. 25. 12:31","title":"Ausztriában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","shortLead":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","id":"20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb747e44-fb23-499a-80f0-c576960e968b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","timestamp":"2020. február. 25. 16:58","title":"Királyi limuzinnak készült ez a hosszított Audi A8, amely most eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket. A betegség terjedéséről minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket...","id":"20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f6cc06-124e-4de3-a6bc-247be5ad11e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 25. 09:00","title":"Menczer: Nem kizárható, hogy Magyarországon is megjelenik a koronavírus – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]