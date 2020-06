Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","shortLead":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","id":"20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69e491-b065-44a7-9851-2e22a963d378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","timestamp":"2020. június. 24. 14:43","title":"Kiszáll a fényképezőgép-gyártásból az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék a termékkizárólagosságot biztosító szerződések rendszerét.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék...","id":"20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7b9f18-1e36-4bed-9dc4-8dc749e6ab9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","timestamp":"2020. június. 24. 17:41","title":"Kósa Lajos megrendszabályozná a külföldi italgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt 2019-ben. Magyarország az orosz–ukrán gázvita miatt rengeteg földgázt importált és raktározott. A naperőművi termelés megduplázódott, de még így is csak kis szeletet képvisel.","shortLead":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt...","id":"20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59835ce-cc60-49e2-99f1-0f7b201a95c2","keywords":null,"link":"/kkv/20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"Paksnak nagyon jó éve volt, de ez nem jelenti, hogy új atomerőművet kell építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált a hatalom – írja a HVG. A fokozódó harc első áldozata a kiadó vezérigazgatója.","shortLead":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált...","id":"20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b6d086-6400-48f5-bad2-4cc5cca48565","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_index_dull_bodolai_pusztay_zodi_gerenyi_vaszily","timestamp":"2020. június. 24. 15:52","title":"„Egy újjáépített, átfazonírozott Index kinek kellene?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt hosszú hetekig csak sürgősségi operációkat lehetett végezni. ","shortLead":"A koronavírus miatt hosszú hetekig csak sürgősségi operációkat lehetett végezni. ","id":"20200623_A_koronavirus_utan_28_ezren_varnak_mutetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99c9cf-b56e-4ecc-87d3-8d2dc2303c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_koronavirus_utan_28_ezren_varnak_mutetre","timestamp":"2020. június. 23. 16:55","title":"A veszélyhelyzet után 28 ezer ember vár műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","shortLead":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","id":"20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8f774f-6ee3-40a6-8bad-bf8e0929d15d","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","timestamp":"2020. június. 23. 19:43","title":"Trump szerint börtönbe kellene vonulnia a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1997fe3-43b4-49a7-8434-ea2cf7d525a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. június. 23. 08:09","title":"Elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg, öt új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","shortLead":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","id":"20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e487f-8b11-4724-b210-e4b5de29df95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","timestamp":"2020. június. 24. 06:41","title":"A BMW még magasabbra helyezi a lécet: jön az M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]