Gyorsított eljárásban engedélyezték a koronavírus elleni remdesivir forgalmazását
A készítményt egy amerikai gyógyszercég gyártja majd.
2020. július. 03. 15:13

Tetten érték a dohányboltok falbontó dézsmálóit
Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.
2020. július. 03. 09:21

Újra kémjátszmába bonyolódik Kulka János
A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Scherer Péter. Jön A vizsga című film folytatása, A játszma.
2020. július. 02. 11:13

Miért is von le mindenből 30 százalékot az Apple és a Google?
Alapjaiban változtathatja meg az okostelefonok világát, ha sikerrel jár az Apple és a Google ellen folytatott küzdelem. A mobilpiacot uraló két óriás az alkalmazások által generált bevételek jelentős részét tartja magánál – ez az üzletpolitika a fejlesztőkben és a szabályozó hatóságokban is kérdéseket vet fel.
2020. július. 03. 15:00

Fa dőlt két emberre az I. kerületben
A Szent János Kórházba vitték őket a mentők.
2020. július. 02. 17:21

Kiesett egy kétéves gyerek egy második emeleti lakásból Sóskúton
A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
2020. július. 03. 10:38

Pataky Attila a spirituális barátaival, táltosként is megünnepli születésnapját
Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.
2020. július. 03. 11:12

7,5 tonna kokaint foglaltak le egy kolumbiai-amerikai közös akcióban
Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.
2020. július. 02. 06:19

","shortLead":"A Szent János Kórházba vitték őket a mentők.\r

","id":"20200702_kidolt_fa_serules_mentok_szent_janos_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c0fca6-03eb-499f-81f2-440be31e95f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kidolt_fa_serules_mentok_szent_janos_korhaz","timestamp":"2020. július. 02. 17:21","title":"Fa dőlt két emberre az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.","id":"20200703_keteves_gyermek_masodik_emelet_Soskut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc4c93b-88ec-43d9-a68b-4761e87bc620","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_keteves_gyermek_masodik_emelet_Soskut","timestamp":"2020. július. 03. 10:38","title":"Kiesett egy kétéves gyerek egy második emeleti lakásból Sóskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","shortLead":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","id":"20200703_pataky_attila_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16efbe-65d0-4d0c-bb9f-fa972392cd15","keywords":null,"link":"/elet/20200703_pataky_attila_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 03. 11:12","title":"Pataky Attila a spirituális barátaival, táltosként is megünnepli születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","shortLead":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","id":"20200702_kokain_panama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04583346-2b3f-4f94-a677-13d42627d804","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_kokain_panama","timestamp":"2020. július. 02. 06:19","title":"7,5 tonna kokaint foglaltak le egy kolumbiai-amerikai közös akcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]