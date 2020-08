Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","shortLead":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","id":"20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571e385-d5e3-4a56-a3f3-7956a5fdf79d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:58","title":"Kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apa fogadta a telefonon a szakszerű utasításokat.","shortLead":"Az apa fogadta a telefonon a szakszerű utasításokat.","id":"20200825_A_mentesiranyito_telefonos_segitsegevel_szult_egy_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb62d2-7020-48e8-8ee8-67da986feea2","keywords":null,"link":"/elet/20200825_A_mentesiranyito_telefonos_segitsegevel_szult_egy_no","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:20","title":"A mentésirányító telefonos segítségével szült egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","shortLead":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","id":"20200825_keddi_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2008ba-c6bd-4716-8366-5b5714c04b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_keddi_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:14","title":"A kevés felhő ellenére is zivatarral lephet meg a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett. Az ügyészség szerint a kérelmet el kell utasítani.","shortLead":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett...","id":"20200825_ratko_mladic_per_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d2db0-b979-46a5-81c7-079899811e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ratko_mladic_per_meszaros","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:20","title":"Megkezdődött a Balkán mészárosának fellebbviteli pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","shortLead":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","id":"20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a24e9b9-ff02-4f7d-b36b-4214a6a7107d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:15","title":"Koncz Zsuzsa új klipjében a felmondott indexesek is láthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert kínáló férfit.



","shortLead":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert...","id":"20200826_Tragya_kenpor_diler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb98f8-fb8d-4633-835a-1660827cb91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Tragya_kenpor_diler","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:56","title":"Trágyát tömtek a szájába és gödörbe dobtak egy dílert, mert kénport adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű vállalkozás csupán néhány éve dolgozik azon, hogy összekapcsolhassa az emberi agyat a számítógépekkel, de már tavaly is látható eredményt tudtak felmutatni. Napokra vagyunk az újabb bejelentéstől.","shortLead":"A Neuralink nevű vállalkozás csupán néhány éve dolgozik azon, hogy összekapcsolhassa az emberi agyat a számítógépekkel...","id":"20200825_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5440e8-df82-4bcc-825b-3ef36be6c6ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:03","title":"Komoly bejelentésre készül pénteken Elon Musk, indulhat az agy és a számítógép összekapcsolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]