[{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","id":"20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ccbc9c-e60d-4ede-a5c0-40d1efcfe0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","timestamp":"2021. június. 28. 21:09","title":"Több megyére harmadfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első rész, amely az egyetemi autonómia értelmét és értelmezését járja körül, már a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első...","id":"20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5382645c-b9cf-4659-bb13-fd68e0fce423","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","timestamp":"2021. június. 29. 12:20","title":"Hajnalhasadás 1. – Az egyetemi autonómia értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több magyar használja a közösségi médiát, mint az EU más helyein élők, a járvány hatására csak annyira ugrott meg az online vásárlások népszerűsége, hogy az európai középmezőnybe felkapaszkodtunk, az adatvédelemmel pedig a többség még mindig nem foglalkozik – olvasható ki a KSH friss elemzéséből.","shortLead":"Sokkal több magyar használja a közösségi médiát, mint az EU más helyein élők, a járvány hatására csak annyira ugrott...","id":"20210630_KSH_internet_adatvedelem_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44092eca-d389-422f-89a5-cea213122472","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_KSH_internet_adatvedelem_vasarlas","timestamp":"2021. június. 30. 15:45","title":"KSH: A magyar internetezők több mint fele semmit nem tesz a személyes adatai védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai Gyógyszerügynökség, amik segíthetnek a koronavírus-fertőzöttek kezelésében.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai...","id":"20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff06854-f9ab-4b34-9124-d505d8b5dbeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","timestamp":"2021. június. 29. 18:01","title":"Öt gyógyszert is vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség, amivel kezelni lehetne a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások hogyan érintették a börtönöket. Kiderült, egyrészt a fogvatartási intézmények digitálisan sokat fejlődtek, másrészt lázadásokat is levertek.","shortLead":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban...","id":"20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe048cb-12e7-4ba1-ba91-c0b3182be847","keywords":null,"link":"/eurologus/20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","timestamp":"2021. június. 29. 13:37","title":"Börtön a járvány idején: lázadások és erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","shortLead":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","id":"20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96668e-6e98-47ec-900f-274c9e1f8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 17:53","title":"A szexuális propagandáról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat. A fejlesztést végző egyetem szerint a kutatásuk is igazolja, hogy az ötlet működik, de sokan így is kiakadtak miatta: szerintük egy középkori kínzóeszközt próbálnak eladni.","shortLead":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat...","id":"20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e3d29-ebe8-459c-9a67-b83bfbbb883c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","timestamp":"2021. június. 30. 09:03","title":"Kutatók megcsináltak a fogsorra rakható bilincset, amivel szerintük kezelhető az elhízás – óriási felháborodás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b0665b-8de8-4b69-ad03-923001e471a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Videoton ellenanyagszintet mért a beoltott dolgozóinál. Az öt vakcina közül négy elindította az antitestek termelését, a kínai azonban nem.","shortLead":"A Videoton ellenanyagszintet mért a beoltott dolgozóinál. Az öt vakcina közül négy elindította az antitestek...","id":"20210630_kinai_vakcina_sinopharm_t_sejtek_immunitas_vedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b0665b-8de8-4b69-ad03-923001e471a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922c007-d0f5-4cd5-a96e-48456790d5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_kinai_vakcina_sinopharm_t_sejtek_immunitas_vedettseg","timestamp":"2021. június. 30. 10:54","title":"Kínai vakcinával oltottakat vizsgáltak itthon, az eredmények alapján többeknél semmilyen védelem nem alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]