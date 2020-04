Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","shortLead":"A tábor 21 lakójánál mutatták ki a COVID-19 betegséget.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d29f2e-19c4-4fdb-b880-225adcf2416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b855de-de33-4a0e-ab58-8814a6a68603","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Menekülttáborban is megjelent a koronavírus Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos pontossággal állapította meg, hogy a szervezetben van-e daganatos elváltozás.","shortLead":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos...","id":"20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225ce994-3567-41f7-b97d-e42df1daa0e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","timestamp":"2020. április. 01. 11:33","title":"A rák több mint 50 típusát mutatja ki egy új vérvizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","id":"20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e86f76-468f-4c3c-a783-3ae3922b10d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","timestamp":"2020. április. 01. 16:06","title":"Meggondolta magát a kormány, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9666ab88-2b69-4517-95b5-1afae3ef81bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hyung Joon Won rögtönzött előadást tartott Szöulban.","shortLead":"Hyung Joon Won rögtönzött előadást tartott Szöulban.","id":"20200401_Hegedukoncertet_adtak_a_betegeknek_egy_delkoreai_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9666ab88-2b69-4517-95b5-1afae3ef81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff16f0-3c22-4ffc-b4df-51fd0abbb525","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Hegedukoncertet_adtak_a_betegeknek_egy_delkoreai_korhazban","timestamp":"2020. április. 01. 08:59","title":"Hegedűkoncertet adtak a betegeknek egy dél-koreai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19. század vége óta miért vedli le magáról időnként népessége egy részét. A darab azért született meg, hogy felismerjük, a bestia bennünk él és ezek a tragédiák bármikor újra megtörténhetnek. ","shortLead":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19...","id":"20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2555b734-45a1-46d0-8693-6e0fbe0910b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","timestamp":"2020. április. 02. 19:00","title":"Velünk él a hallgatás és a rossz lelkiismeret – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóformán eltűntek az emberek a városból.","shortLead":"Jóformán eltűntek az emberek a városból.","id":"20200402_Magyar_videos_keszitette_az_egyik_legmegrazobb_videot_a_kihalt_Londonrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ec765-8455-420a-8016-011e5d6ba21f","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Magyar_videos_keszitette_az_egyik_legmegrazobb_videot_a_kihalt_Londonrol","timestamp":"2020. április. 02. 15:28","title":"Magyar videós filmezte le, ahogyan London Csipkerózsika-álmát alussza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend. Karácsony Gergely változtatni fog.","shortLead":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend...","id":"20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1e4224-0712-4845-9d78-7f5bce18a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","timestamp":"2020. április. 01. 10:21","title":"Vitézy és Fürjes szerint is rossz döntést hozott a BKK a szombati menetrend bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti amerikai követség arra kéri a kormányokat, hogy tartózkodjanak az alapvető emberi jogok és szabadságok megsértésétől és tartsák tiszteletben a sajtószabadságot.","shortLead":"A budapesti amerikai követség arra kéri a kormányokat, hogy tartózkodjanak az alapvető emberi jogok és szabadságok...","id":"20200401_amerikai_kovetseg_kozlemeny_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9949056c-d1ce-4ad1-abad-3c575c9e4fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_amerikai_kovetseg_kozlemeny_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 01. 18:34","title":"Orbánnak üzent az amerikai külügy a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]