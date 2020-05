Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus okozta járvány az idén súlyos recessziót okoz a szlovák gazdaságban és a szlovák államháztartási helyzet is meredeken romlik.","shortLead":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus...","id":"20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5cd26-2b77-44cf-b1a0-7906382c6478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","timestamp":"2020. május. 09. 09:05","title":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt zsákot is találtak a farmon.","shortLead":"Öt zsákot is találtak a farmon.","id":"20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376d7c28-f255-48c1-846f-cbe9fcefc889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a581345f-ba04-44ce-b1a8-9738d6731750","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Legalabb_25_holttestet_talaltak_Mexikoban_egy_tomegsirban","timestamp":"2020. május. 10. 17:08","title":"Legalább 25 holttestet találtak Mexikóban egy tömegsírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"","category":"itthon","description":"A Magyarország-Kína légihíd egyetlen napra sem áll le - írja ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külügyminiszter.","shortLead":"A Magyarország-Kína légihíd egyetlen napra sem áll le - írja ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külügyminiszter.","id":"20200509_Szijjarto_ujabb_55_millio_maszk_es_80_lelegeztetogep_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6627b5-f0a8-46f4-96e5-1b4789843f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Szijjarto_ujabb_55_millio_maszk_es_80_lelegeztetogep_erkezett","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":"Szijjártó: újabb 5,5 millió maszk és 80 lélegeztetőgép érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. A kérdés csak az, hogy miben és milyen mértékben. Az alábbi kérdőív segítségével azt igyekszünk kideríteni, miként élték meg a hvg.hu olvasói az elmúlt két hónapot, és milyen változások látszanak már most ennek hatására. Segítsen minél árnyaltabbá tenni az összképet, legyen ebben partnerünk, válaszoljon kérdéseinkre. Köszönjük!","shortLead":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak...","id":"20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a1a3-ad3e-4117-8f9a-3a883be8f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","timestamp":"2020. május. 11. 06:30","title":"Ezt túléltük? De hogy? És milyen áron? – A hvg.hu nagy karanténkörképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92559525-5061-4ecd-a977-bd0502011afc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel a legközelebbi barna törpén. A felfedezés technikája is érdekes: a tudósok sok fényévnyi távolságból is meg tudják mondani, hogy útja során miken haladt át a fény.","shortLead":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel a legközelebbi barna törpén. A felfedezés technikája is érdekes...","id":"20200509_jupiter_szaturnusz_felhoovek_luhman_16a_legkozelebbi_barna_torpe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92559525-5061-4ecd-a977-bd0502011afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4754dd9-42fa-4d01-9675-fd8b0c78f8f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_jupiter_szaturnusz_felhoovek_luhman_16a_legkozelebbi_barna_torpe","timestamp":"2020. május. 09. 12:03","title":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel egy barna törpén, nem semmi, hogy milyen módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","shortLead":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","id":"20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a2b63-2fe4-4eab-99d5-ba0c1b1e8234","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","timestamp":"2020. május. 09. 13:39","title":"Ha dzsúdózna, inkább szabadtéren tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf7061-9a33-4881-b861-3b9f809ff049","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemcsak elvették a pénzt a nőktől, de bántalmazták is őket.","shortLead":"Nemcsak elvették a pénzt a nőktől, de bántalmazták is őket.","id":"20200509_Nemetorszagban_noket_futtato_magyar_bandat_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf7061-9a33-4881-b861-3b9f809ff049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb90f77-7530-46b0-87cc-b5a19ebb99ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Nemetorszagban_noket_futtato_magyar_bandat_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. május. 09. 08:30","title":"Németországban nőket futtató magyar bandát számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Összeegyeztethető-e a washingtoni szenátus, pláne a Fehér Ház perspektívája a chicagói gyerekszoba valóságával? Segít-e az összehangolásban a párterápia? Feláldozhatók- e egy ambiciózus nő családi és karrier álmai a még ambiciózusabb férj történelmi léptékű sikerei oltárán? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b5435f-d87b-4600-ae53-dd79500b874b","keywords":null,"link":"/360/20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","timestamp":"2020. május. 10. 17:20","title":"Michelle Obama: Így lettem, 3. rész - Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]