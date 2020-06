Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","shortLead":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","id":"20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8da3ec-c002-4623-8975-9eda7ef9d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","timestamp":"2020. június. 19. 16:48","title":"Készült egy felmérés arról, hogy miért is veszünk használt ruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasonló típusú támogatást akarnak a kerékpáros szervezetek a villanybiciklikre is, ha az autók, robogók kaphattak. ","shortLead":"Hasonló típusú támogatást akarnak a kerékpáros szervezetek a villanybiciklikre is, ha az autók, robogók kaphattak. ","id":"20200619_Kimaradtak_az_elektromos_kerekparok_a_villanyjarmuves_tamogatasi_programbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75123387-46b2-4be8-a588-ceaa4a662e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kimaradtak_az_elektromos_kerekparok_a_villanyjarmuves_tamogatasi_programbol","timestamp":"2020. június. 19. 10:31","title":"Miért nem jár az elektromos biciklire is állami támogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali hatállyal Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter. A kórház a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint áthágta a az infekciókontrollra vonatkozó előírást is, de ennél bővebbet nem közöltek.\r

","shortLead":"Figyelmeztették és megbírságolták a székesfehérvári kórházat, aminek igazgatóját áprilisban váltotta le azonnali...","id":"20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93908cba-5367-4641-b460-cd520377f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Vizsgalodott_az_NNK_is_de_tovabbra_sem_derul_ki_miert_rugtak_ki_a_fehervari_korhazigazgatot","timestamp":"2020. június. 19. 19:57","title":"Vizsgálódott az NNK is, de továbbra sem derül ki, miért rúgták ki a fehérvári kórházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb409f6-053b-4645-b4c0-6356be8dcc2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jean Kennedy Smith 92 éves volt.","shortLead":"Jean Kennedy Smith 92 éves volt.","id":"20200618_kennedy_elnok_testver_jean_kennedy_smith","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb409f6-053b-4645-b4c0-6356be8dcc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60586736-654a-4b86-bc9f-848e5b827cf4","keywords":null,"link":"/elet/20200618_kennedy_elnok_testver_jean_kennedy_smith","timestamp":"2020. június. 18. 21:50","title":"Meghalt Kennedy elnök legfiatalabb húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél gyorsabban át kellene állnunk a passzívházakra. De mitől is passzív egy ház, mennyivel drágább, és miért ad okot az aggodalomra, ha az olcsó passzívházas technológiájával Kína megpróbálja átrendezni a piacot? Szekér László építészt kérdeztük, aki kifejtette elméletét a zöld városokról is. ","shortLead":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél...","id":"20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260c7964-d560-4d5c-a9f5-5492e16d1d93","keywords":null,"link":"/elet/20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","timestamp":"2020. június. 18. 20:00","title":"„Ha valaki kivág egy fát, akkor fizesse is meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Amíg a kormány elméletileg leváltható választások útján, addig demokráciában élünk – hajtogatják tíz éve az egyrészt-másrészt között egyensúlyozó politológusok. Kérdés, hogy szabad választásnak minősíthető-e az az esemény, amelyen annyi esély sincs a kormányt leváltani, mint nyerni a lottón. A német alkotmánybíróság szerint nem. Vélemény.","shortLead":"Amíg a kormány elméletileg leváltható választások útján, addig demokráciában élünk – hajtogatják tíz éve...","id":"202025_egyreszt_masreszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa93107-aac5-48f4-b54e-bf5747daa679","keywords":null,"link":"/360/202025_egyreszt_masreszt","timestamp":"2020. június. 19. 15:00","title":"Ónody Gomperz: A lottóötös és a kormányváltás esélye a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy boncmesternél tartanak házkutatást Pátyon, a háznál emberi maradványokat találtak.","shortLead":"A rendőrök egy boncmesternél tartanak házkutatást Pátyon, a háznál emberi maradványokat találtak.","id":"20200619_emberi_maradvany_paty_boncmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698c5085-ef03-4383-ba5d-5bcf1247f502","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_emberi_maradvany_paty_boncmester","timestamp":"2020. június. 19. 12:13","title":"Emberi maradványokat találtak egy pátyi boncmester házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd818163-9735-4454-9ca6-4ea19adb7a49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kanada őrizetbe vette a Huawei pénzügyi igazgatóját, Kína később letartóztatott két kanadai állampolgárt.","shortLead":"Kanada őrizetbe vette a Huawei pénzügyi igazgatóját, Kína később letartóztatott két kanadai állampolgárt.","id":"20200619_Kemkedes_magyar_allampolgarsag_diplomata_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd818163-9735-4454-9ca6-4ea19adb7a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fb8f58-92d8-4e8c-9cff-9c8f5404c3fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kemkedes_magyar_allampolgarsag_diplomata_Kina","timestamp":"2020. június. 19. 09:39","title":"Kémkedéssel vádolják a magyar állampolgársággal is rendelkező diplomatát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]