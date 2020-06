Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","shortLead":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","id":"20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1906b37f-8241-405e-98bf-86774f091009","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 23. 20:16","title":"A legrosszabbak között szerepel Magyarország az uniós innovációs ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4d607-e0c8-4c65-9eb8-eb804959e553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóval 40 fok feletti hőmérsékletet mértek.","shortLead":"Jóval 40 fok feletti hőmérsékletet mértek.","id":"20200625_A_cipo_is_megolvad_olyan_nagy_a_forrosag_a_Grand_Canyonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4d607-e0c8-4c65-9eb8-eb804959e553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b16db3-f91e-4a27-b33c-5df1fb6f4f1d","keywords":null,"link":"/elet/20200625_A_cipo_is_megolvad_olyan_nagy_a_forrosag_a_Grand_Canyonban","timestamp":"2020. június. 25. 11:51","title":"A cipő is megolvad, olyan nagy a forróság a Grand Canyonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","shortLead":"Oroszország, Brazília és Katar állampolgárait sem látná még szívesen az Európai Unió.","id":"20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a386950d-7122-4f40-a267-6f3452a299a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_eu_harmadik_orszag_beutazas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 24. 15:37","title":"Lezárná a határokat az amerikai utasok előtt Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György által vezetett FŐTÁV-nak.","shortLead":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György...","id":"20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99f70-db9b-4151-babc-d132e3a704c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","timestamp":"2020. június. 24. 11:58","title":"Nyolcszorosan túlárazott közvélemény-kutatás miatt indul vizsgálat a Főtávnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan járatokra adnak el jegyeket a likviditási gondokkal küzdő légitársaságok, amiket a gyanú szerint eleve nem akartak elindítani.","shortLead":"Olyan járatokra adnak el jegyeket a likviditási gondokkal küzdő légitársaságok, amiket a gyanú szerint eleve nem...","id":"20200624_jarattorles_penzszerzes_fogyasztovedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbde2a7-dbc4-4e9d-946d-bfd477f0fc86","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_jarattorles_penzszerzes_fogyasztovedelem","timestamp":"2020. június. 24. 10:38","title":"Tömegével törlik járataikat a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek.\r

","id":"20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ffabcb-4ab7-4141-b429-5aee7a83c4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b5a4e4-74b5-47ab-af6d-40b87cef0a7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_busz_baleset_varso_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 25. 16:30","title":"Felüljáróról bicikliútra zuhant egy busz Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ac78a3-7ec1-459c-a152-c0888c1aa8c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vonatokra Magyarországon a csornai állomáson lehet majd fel- és leszállni.","shortLead":"A vonatokra Magyarországon a csornai állomáson lehet majd fel- és leszállni.","id":"20200624_adria_regiojet_kozvetlen_jarat_vonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ac78a3-7ec1-459c-a152-c0888c1aa8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0090b6-4cb5-448c-8907-6e76ec942b65","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_adria_regiojet_kozvetlen_jarat_vonatok","timestamp":"2020. június. 24. 05:33","title":"Közvetlen vonatokat indít a RegioJet az Adriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","shortLead":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","id":"20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e487f-8b11-4724-b210-e4b5de29df95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","timestamp":"2020. június. 24. 06:41","title":"A BMW még magasabbra helyezi a lécet: jön az M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]