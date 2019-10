Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","shortLead":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","id":"20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959ddd-5559-40ae-a2b0-301c3eebe4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","timestamp":"2019. október. 24. 06:51","title":"Sípcsonttörés, térdficam után átalakítják a választás előtt átadott játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság és a Volán lehetne a menekülőútvonala a Lokálnak, de még az se biztos, hogy a Fidesz meg akarja tartani a lapot.","shortLead":"A vasúttársaság és a Volán lehetne a menekülőútvonala a Lokálnak, de még az se biztos, hogy a Fidesz meg akarja tartani...","id":"20191024_A_MAV_es_a_Volan_fele_menekulhetne_a_Lokal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5b874-d368-406b-ae70-246f86964d31","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_MAV_es_a_Volan_fele_menekulhetne_a_Lokal","timestamp":"2019. október. 24. 17:01","title":"A MÁV és a Volán felé menekülhetne a Lokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várakozáson felül teljesítenek a szeptemberben bemutatott iPhone 11-ek, sokat lendítve az Apple, illetve összességében az iPhone-ok piaci részesedésén.","shortLead":"Várakozáson felül teljesítenek a szeptemberben bemutatott iPhone 11-ek, sokat lendítve az Apple, illetve összességében...","id":"20191025_kantar_felmeres_novekvo_ios_reszesedes_2019_q3_apple_iphone_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb1c423-27d2-457b-83d9-5abac5b95519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_kantar_felmeres_novekvo_ios_reszesedes_2019_q3_apple_iphone_11","timestamp":"2019. október. 25. 12:03","title":"Örülhet az Apple, igen sokan vesznek iPhone 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados társaság november végével szünteti meg a fővárosban lévő bázisát.","shortLead":"A fapados társaság november végével szünteti meg a fővárosban lévő bázisát.","id":"20191024_ryanair_buzz_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881df67c-17f0-489b-b830-ff0dcc740312","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_ryanair_buzz_budapest","timestamp":"2019. október. 24. 14:11","title":"Bezárja budapesti bázisát a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészítette Chrome böngészője legfrissebb főverzióját a Google, amelyet már ki is adott a felhasználóknak. Látványos funkciók nem, de hasznos újdonságok vannak benne.","shortLead":"Elkészítette Chrome böngészője legfrissebb főverzióját a Google, amelyet már ki is adott a felhasználóknak. Látványos...","id":"20191025_google_chrome_78_bongeszo_funkcio_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3c10b-20fd-4654-89b9-927fbac0772d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_google_chrome_78_bongeszo_funkcio_frissites","timestamp":"2019. október. 25. 08:03","title":"Telepítse a Chrome frissítését, remek új funkciók kerültek a böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","shortLead":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","id":"20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83607fe1-cac1-424a-a3ac-285d787f78b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","timestamp":"2019. október. 25. 17:32","title":"Feltörték a gyógyszerhatóság rendszerét, betegadatokat is ellophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép eredmény.","shortLead":"Szép eredmény.","id":"20191025_Budapest_a_vilag_legszebb_varosai_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635b4fc-5a5d-40d1-970a-ebcac4e1532e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Budapest_a_vilag_legszebb_varosai_kozott","timestamp":"2019. október. 25. 15:11","title":"Budapest a világ legszebb városai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ce10a2-97b7-498c-830b-27b7446b65ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban vette észre, hogy ott áll előtte egy másik szerelvény, addig fel sem pillantott a mobiljáról. ","shortLead":"Az utolsó pillanatban vette észre, hogy ott áll előtte egy másik szerelvény, addig fel sem pillantott a mobiljáról. ","id":"20191025_Video_Az_utkozes_elott_dobta_el_a_mobilt_a_villamosvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76ce10a2-97b7-498c-830b-27b7446b65ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b390b55d-e9a8-4236-912b-31b5692ab74b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Video_Az_utkozes_elott_dobta_el_a_mobilt_a_villamosvezeto","timestamp":"2019. október. 25. 11:59","title":"Videó: Az ütközés előtt dobta el a mobilt a villamosvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]