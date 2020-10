Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Találkozott a koronavírusos Vidnyánszkyval Orbán, törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Találkozott a koronavírusos Vidnyánszkyval Orbán, törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook. A hvg360 reggeli...","id":"20201028_Radar_360_Kover_szulesre_buzdit_az_orvosok_katasztrofatol_tartanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fe6646-291e-438d-b49d-f219b1d26680","keywords":null,"link":"/360/20201028_Radar_360_Kover_szulesre_buzdit_az_orvosok_katasztrofatol_tartanak","timestamp":"2020. október. 28. 08:03","title":"Radar 360: Kövér szülésre buzdít, az orvosok katasztrófától tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány egy részét behajthatatlannak minősítették.","shortLead":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány...","id":"20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc991ab2-bd09-4f24-87ed-3ec5cff653a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","timestamp":"2020. október. 27. 07:39","title":"540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","shortLead":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","id":"20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069fcf76-d84e-4edb-8c4d-7b91777a105d","keywords":null,"link":"/sport/20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","timestamp":"2020. október. 27. 21:10","title":"Lemondott a Barcelona elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet szempontjából meghatározó egyhetes betéti tendere.","shortLead":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet...","id":"20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e43c6d1-052f-4b41-ba55-5902331a923f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","timestamp":"2020. október. 28. 14:18","title":"A forint ismét történelmi mélypontja felé sántikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet a koronavírus-járvány miatt fújtak le idén.



